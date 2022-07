Gossip TV

Lo sfogo del cavaliere campano tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

Dopo il recente sfogo di Ida Platano che ha tuonato contro gli hater e i loro insulti rivolti a lei e a sua figlio, anche Armando Incarnato si è sfogato oggi sui social.

Uomini e Donne, si scatena la furia di Armando Incarnato: "Vergognatevi falliti del cazz!!*"

Il cavaliere campano, tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ha esternato la sua rabbia nei confronti di chi lo critica e non perde occasione di denigralo su Instagram o in occasione di varie interviste rilasciate da ex volti del dating show di Maria De Filippi.

“Vi sentite in diritto di giudicare, offendere ,minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del caxx! Ps: ma chi caxx siete!", queste le parole rabbiose di Incarnato accompagnate da un selfie del cavaliere che sta trascorrendo alcuni giorni in vacanza in Calabria.

Armando ha ricevuto molti commenti solidali e di affetto, nonostante spesso il suo profilo venga preso d'assalto dai leoni da tastiera. Accade molto di frequente che i personaggi di Uomini e Donne siano presi di mira dagli hater, come nel caso di Ida nei giorni scorsi e qualche settimane fa, Sossio Aruta che ha speso altrettante durissime parole nei confronti dei suoi detrattori.

Negli giorni scorsi, Stefano Torrese tra gli ex dell'over di Uomini e Donne, ha parlato proprio di Armando, dichiarando:

"A Uomini e Donne c’è sempre Armando che gioca con il “suo personaggio”, non mi stancherò mai di dire che le sue recite sono una lunga minestra che non ha nulla a che vedere con la ricerca di una compagna", ha dichiarato Torrese al blogger Fralof.

