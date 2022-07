Gossip TV

La nota dama di Uomini e Donne sbotta sui social.

Del corso della giornata di ieri, Ida Platano, la nota dama del trono over di Uomini e Donne, ha condiviso alcune Ig Stories in cui si è mostrata furiosa nei confronti di alcuni hater. La Platano si è rivolta in particolare ad alcune persone che le hanno consigliato di tagliare i capelli a suo figlio.

Uomini e Donne, la furia di Ida Platano: "Questo non ve lo permetto"!!

La risposta della dama bresciana non si è fatta attendere e Ida ha pubblicato queste critiche e anche altre gravi offese che le hanno rivolto. “Insegnagli a stare composto a tavola” hanno scritto, e poi, "E bastaaa, ma come lo tieni sto ragazzo, non ti vergogni”, " e ancora, tra gli altri, "Ti mostri nelle storie mettendo in evidenza il cul*, non mente l'istinto da donna di facili costumi, vergognati, sei stupida e ignorante", " Come mai se vai sei senza un uomo? Cess+"

"Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio" ha dichiarato furiosa la Platano.

E ancora:

"Il fatto di educarlo che non sa mangiare a tavola. Ma io vi vengo a dire come dovete crescere i vostri figli? Secondo me vi dovete educare voi. Ma da come educare mio figlio, me lo cresco nel mio modo, sarà giusto, sbagliato, conseguenze mie. Basta! Bloccherò, denuncerò, farò la qualsiasi cosa quando toccate mio figlio, per il resto non comment" ha proseguito la Platano per poi concludere: "Ho notato anche questa cosa, che mi scrivete verso le cinque, le sette del mattino, piuttosto che scrivere a me fate l’amore!"

Sono diverse settimane che Ida denuncia apertamente questo genere di messaggi ricevuti in privato, alcuni dei quali oltre che estremamente volgari sono stati anche intimidatori con relative minacce di morte. Una situazione insostenibile per la dama del dating show di Canale 5 che ora è pronta a denunciare tutto alle autorità.

