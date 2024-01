Uomini e Donne, segnalazione su Mario Cursitore, interviene Maria De Filippi: "Siete diventati tutti bravi ora?!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, una segnalazione su Mario Cursitore, corteggiatore di Ida Platano provoca il caos in studio, ma ancora una volta interviene Maria De Filippi.

A Uomini e Donne si riparte dal trono over e dalla situazione tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. Il corteggiamento di Ida e Mario viene messo in crisi da una donna, Mariangela, che viene in studio con delle chat che lei e Cursitore si sono scambiati.

Uomini e Donne, segnalazione su Mario Cursitore, Maria De Filippi interviene a difenderlo e bastona di nuovo Alessandro Vicinanza

Gianni Sperti chiede senza mezzi termini a Cristina se è interessata a uscire con Alessandro, il quale a sua volta non vuole far scendere una dama arrivata per lui. Di fronte a questo atteggiamento, gli opinionisti dichiarano che è evidente che allora vuole l'esclusiva. Asmaa, con cui il cavaliere aveva fatto una cena e che aveva realizzato di essere stata l'oggetto di una scommessa tra il cavaliere e Cristina, interviene per attaccarli, con l'intervento anche di Maria De Filippi che dà sostegno ad Asmaa e rinfaccia a Vicinanza che non si è comportato bene con l'altra dama e poi passa ad accusare Tina di non attaccare Cristina, di solito oggetto delle critiche dell'opinionista, perché vuole uscire con Alessandro, che a Cipollari sta molto simpatico. Quest'ultima vuole scommettere con la conduttrice del programma di Canale5 che tra Cristina e Alessandro nascerà una storia d'amore, ma De Filippi non è per nulla d'accordo, anzi, stuzzica la dama e le chiede se fosse presente Armando in studio con chi uscirebbe.

Dopo questo teatrino, si passa al trono classico con Ida Platano e Mario Cursitore. I due sono usciti in esterna e durante il tragitto in auto lo speaker l'ha fatta salutare dai suoi colleghi di Radio Kiss Kiss, lasciando senza parole la tronista. Durante l'esterna, inoltre, i due si lasciano andare a diversi abbracci ed è evidente una certa complicità e Ida si trova ad ammettere che con lui sta davvero bene. Purtroppo, in studio l'atmosfera è molto più gelida perché c'è una segnalazione sul corteggiatore: una ragazza che ha telefonato alla redazione per poter corteggiare Alessio, ma aveva poi ha raccontato di avere intrapreso una conoscenza online su Instagram con Mario.

Maria la fa entrare, mentre Ida preferisce risedersi sul trono: la ragazza entra e spiega che lei aveva inizialmente chiamato per conoscere Alessio, ma dato che aveva intrapreso una conoscenza sui social con Mario, ne era rimasta coinvolta. Mariangela svela che lei non era a conoscenza del suo percorso a Uomini e Donne, ma che quando aveva visto le puntate, aveva realizzato che Mario stava giocando con lei e Ida e aveva deciso di dire come stavano le cose. Il corteggiatore chiede di prendere la parola e ammette che è vero che l'ha messaggiata, ma perché voleva capire che cosa volesse da lui e che si aspettava che Mariangela arrivasse nella trasmissione di Canale5. Il corteggiatore non nega nulla, ma si giustifica dicendo che ha vissuto un periodo della sua vita in cui si è sentito denigrato e i complimenti di Mariangela gli hanno fatto piacere. Mario chiede scusa alla tronista e lascia la decisione a lei.

Ida accetta le scuse ma ammette di essere in dubbio su cosa fare, perché si aspettava maggiore serietà dal corteggiatore. Interviene Maria De Filippi: la conduttrice chiede alla tronista di essere realista e di farla ragionare sul fatto che sono due persone adulte e che non c'era un rapporto ancora ben definito. Tirando in ballo la storia con Alessandro e ammettendo che entrambi si sono presi le loro batoste, Maria provoca inavvertitamente la rabbia di Alessandro, il quale si alza e si avvicina alla conduttrice provando a discolparsi. La conduttrice gli ripete che non giudica che abbia voluto uscire con Asmaa, ma che non è stato molto signorile parlare di Asmaa e usarla per far ingelosire Cristina. Dopo la discussione, Mario dichiara che preferisce lasciare il programma, perché sa che ha sbagliato con Ida e che ora lei non si fida più di lui, tuttavia, l'intercessione di Maria lo porta a valutare l'idea di restare e anche Ida gli chiede di aspettare perché vuole capire meglio come tra loro può proseguire la conoscenza. Mario e Ida ballano insieme, dopo che il corteggiatore le consegna un piccolo dono. Alessio e Mariangela ballano insieme, ma il cavaliere non vuole conoscerla perché vede qualcosa di poco chiaro nella segnalazione di Mariangela. Per Alessio scende un'altra dama, Costanza, di cui il cavaliere prende il numero per sentirla al telefono nei prossimi giorni, perché vorrebbe chiedere di uscire ad alcune dame del parterre femminile.

