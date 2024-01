Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro Alessandro Vicinanza: "Hai parlato a sproposito" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi ha ripreso Alessandro Vicinanza per alcune dichiarazioni rivolte a Roberta Di Padua. Ecco cosa è successo!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne si inizia dal trono over con Silvio che ha lasciato il numero a Renata. Ida ha portato in esterna Mario e gli ha espresso un dubbio su alcune segnalazioni che sono arrivate su di lui. Ida è uscita in esterna con Mario e la loro conoscenza prosegue, anche se sia David sia Ernesto hanno da ridire sul corteggiatore. Si ritorna alla situazione tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, con tanto di intervento di Maria De Filippi. Brando e le sue corteggiatrici discutono al centro studio.

Uomini e Donne, Maria De Filippi dura contro Alessandro: "Hai parlato a sproposito"

Silvio al centro studio con Renata ed Eduardo: il cavaliere a sorpresa ha lasciato il numero a Renata, che commenta che ora che è rimasto solo ha voglia di conoscerla. Alla fine, però, accetta di continuare a frequentarlo. Cristian prova a far ragionare Virginia, ma la ragazza è irremovibile e non fa altro che sottolineare che del tronista non si fida molto.

Spazio a Ida Platano che è uscita in esterna con Mario Cursitore: il corteggiatore le ha regalato una maglia con il numero 15, che è il giorno in cui è sceso a conoscerla. Mario, inoltre, ha raccontato alla tronista di quanto sia importante per lui realizzarsi come compagno e padre e che vorrebbe costruire qualcosa anche lui, come lei. Ida gli svela che c'è stata una segnalazione su di lui e che dovrebbe stare in guardia da lui, però non ha timore e vorrebbe continuare a conoscerlo.

In studio, Ernesto e David si coalizzano contro Mario, perché secondo loro il corteggiatore è costruito e ha fatto un monologo in puntata, senza chiedere nulla però alla tronista. Mario ribatte che in questo momento vuole farsi conoscere il più possibile da Ida e che non è disinteressato a lei. David prova a metterlo in difficoltà, chiedendogli età e nome del figlio di Ida e provocando una risata nel parterre, perché con molta naturalezza Mario risponde in maniera corretta. In difesa del corteggiatore arriva anche Barbara De Santi, che rivela a Ida di aver saputo, da una persona di fiducia, che Mario è una persona sincera e che ciò che ha dichiarato a lei è la verità. Alla fine, Ida e Mario ballano insieme.

Si torna al trono over perché Alessandro Vicinanza si è avvicinato a Cristina Tenuta e ha di nuovo cercato di chiederle di uscire, mentre la dama invece ha insistito perché andasse a riprendere Roberta Di Padua, che ha preso la decisione di lasciare il programma nella scorsa puntata. Si apre una discussione in cui Vicinanza ribadisce il suo punto di vista: per quanto Roberta gli sia piaciuta, Cristina gli ha smosso delle cose dentro e quindi non vuole rinunciare a conoscerla e non se la sente di richiamare Roberta, anche se si è sentito lusingato che la dama lo abbia seguito sui social per un anno intero.

Maria De Filippi rivela che Roberta è ancora in camerino e che la redazione ha insistito perché rientri in studio: al suo arrivo, la padrona di casa le riassume tutta la situazione tra Vicinanza e Tenuta, ma la dama non ha intenzione di cambiare idea, perché dopo alcune frasi impegnative di Alessandro, non si aspettava questo. Su insistenza di tutti, Roberta svela che Alessandro le aveva fatto intendere, quando stavano insieme, che se avessero proseguito sarebbero usciti fuori dal programma prima di Natale. A queste parole, sia Gianni, sia Barbara e la stessa De Filippi hanno dato ragione alla dama, perché non si è trattato di parole leggere. Il cavaliere, però, ritratta queste affermazioni e Roberta sbotta dicendogli che ora lo toglierà dall'imbarazzo e se ne andrà. Maria De Filippi, però, non ci sta e cerca di far notare al cavaliere che la reazione di Roberta è giusta, perché la dama sta male solo quando sono in studio, ma quando sono lontani dalle telecamere lei è serena, perché lui davanti alle telecamere non si sbilancia e che ha sbagliato a dirle quelle frasi, perché non sono di poco conto e visto che fin dal suo rientro aveva ammesso che aveva un interesse per un'altra, allora, non avrebbe dovuto dirle.

Si passa al trono classico con Brando Ephikrian: il tronista, in un video delle scorse puntate, è andato in camerino a chiedere a Beatriz perché è uscita piangendo dallo studio. La corteggiatrice ammette di esserci rimasta male perché ha visto che Brando si proietta con Raffaella verso il futuro e non con lei e che la sua corazza sta crollando piano piano. In studio, i due continuano a discutere e anche Tina si intromette per sottolineare di nuovo quanto trovi falsa Beatriz. Nella discussione si inserisce anche Raffaella che prima dice a Brando di aver apprezzato la sua umanità con Beatriz e che, se uscissero insieme, sarebbe orgogliosa di avere un ragazzo così al suo fianco. Poi, rivolgendosi a Beatriz, la accusa di averle di nuovo rovinato il momento dopo l'esterna e che ogni volta cerca di spostare l'attenzione su di lei. Brando ammette di essere più vicino a Raffaella in questa discussione.

