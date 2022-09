Uomini e Donne, segnalazione assurda sul nuovo tronista Federico Dainese: frequenta una dama del Trono Over!

Gossip TV

Federico Dainese, nuovo tronista di Uomini e Donne, al centro delle polemiche per una segnalazione spinosa.

Federico Dainese è il nuovo tronista di Uomini e Donne ma non è certo un volto sconosciuto del programma di Maria De Filippi. A pochi giorni dal debutto in tv, lo sportivo diventa oggetto di una segnalazione che mette in dubbio le sue buone intenzioni.

Uomini e Donne, Federico Dainese sta mentendo? La segnalazione

La nuova edizione di Uomini e Donne sta per debuttare su Canale 5 e circolano le prime anticipazioni sulle registrazioni, che ci trasportano nuovamente nelle dinamiche del trono over e del trono classico. Federico Dainese è il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi, la quale ha voluto dargli fiducia dopo aver assistito al suo percorso pulito alla corte di Veronica Rimondi.

Dopo mesi trascorsi a divertirsi come un qualsiasi ragazzo, senza tuttavia trovare l’amore, Federico sta per tornare nel programma di Canale 5 con un ruolo centrale ma potrebbe essere ben meno sincero di quanto non voglia dare a vedere. Sul conto del tronista, infatti, sono arrivate segnalazioni scioccanti da parte di alcuni fan del programma, raccolte dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano. Ad entrambi è stato riportato che Federico, in questi mesi, avrebbe frequentato una dama del trono over che era scesa per corteggiare Armando Incarnato, con tanto di prove fotografiche della conversazione telefonica tra i due.

La segnalazione si rivelerà veritiera? Il pubblico di Uomini e Donne è allarmato, dal momento che sempre più spesso si verificano casi in cui i tronisti hanno mentito alla redazione, oppure erano d’accordo con corteggiatori o corteggiatrici e altro, minando la veridicità del programma. Vero è che, in questo caso, Federico potrebbe aver effettivamente frequentato la dama in questione ma aver chiuso la conoscenza da molto tempo prima di sapere di essere il nuovo tronista.

