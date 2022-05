Uomini e Donne, ''Riccardo Guarnieri vaf*****lo'': Ida Platano esplode e lascia lo studio (VIDEO)

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano lascia lo studio dopo essersi scontrata con Riccardo Guarnieri.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Riccardo Guarnieri discute con Marco che poco dopo viene scaricato da Ida Platano. Mentre Maria De Filippi cerca di capire cosa succede tra i due ex fidanzati, Ida mette alle strette Riccardo che sceglie di non rispondere ad alcune spinose domande, scatenando l'ira della dama bresciana. Dopo aver lasciato lo studio scagliandosi contro Guarnieri, Platano affronta il suo ex in uno scontro infuocato dietro le quinte.

Uomini e Donne, Ida Platano mette alle strette Riccardo Guarnieri

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, scoppiato in lacrime tra le braccia della dama bresciana. Ida rivela di aver detto al suo ex che c’è ancora tempo per riprovarci ma Riccardo tace, non volendo sbilanciarsi sulla questione. Nel frattempo, Marco attacca Guarnieri e lo accusa di star manipolando e prendendo in giro Ida, che invece lo gela dichiarando di non provare nulla per il nuovo cavalier del Trono Over, tanto da voler chiudere. Marco ci rimane malissimo ed esce dallo studio piuttosto amareggiato, prendendosi anche i commenti negativi di Armando Incarnato che proprio non riesce a non parlare dei corteggiatori di Ida.

Riccardo non perdona l’attacco di Marco e si lascia andare, provocando l’ira di alcuni volti del parterre che lo additano come provocatore e maleducato. Platano, conclusa la polemica, vuole sapere cosa pensa Riccardo della sua proposta di riprovarci ma lui non chiarisce, sebbene abbia pianto pochi minuti prima proprio per la dama. A questo punto, Maria De Filippi interviene per chiarire la situazione, dato che la puntata si è aperta con Riccardo che voleva uscire ancora con Gloria, per poi piangere per Ida e rimanere vago sulla risposta da dare alla dama bresciana, che invece avrebbe dovuto essere un no secco se lui veramente non prova nulla per la sua ex fidanzata.

In studio, tutti interrogano Riccardo ammettendo di essere veramente molto confusi da tutto ciò che sta accadendo mentre Ida perde la calma e si scaglia contro il cavaliere, mandandolo allegramente a quel paese e rifugiandosi dietro le quinte. Maria concede a Riccardo di raggiungere Ida fuori dagli studi e lo scontro si accende, lasciando tutti i presenti senza parole. Si passa poi al trono classico con Luca Salatino, ormai vicino alla scelta. Il tronista romano ha raggiunto Soraia dopo la puntata per chiarire e la corteggiatrice ah ribadito di essersi sentita frenata poiché delusa da Luca, e di aver bisogno tempo per tornare ad essere spontaneo. Mentre Luca e Soraia chiariscono, il tronista si ritrova in un’esterna molto romantica con Lilli che sembra intenzionata a portalo via.

