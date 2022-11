Uomini e Donne, parla lo storico ex di Gemma Galgani: ''Eravamo d’accordo''

Gossip TV

Remo Proietti, storico ex cavaliere di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Gemma Galgani, racconta la verità sulla fine della loro frequentazione.

Remo Proietti ha occupato un posto speciale nel cuore di Gemma Galgani quando, nel 2011, è tornata a Uomini e Donne dopo la fine della storia d’amore con Ennio. A distanza di anni, l’ex cavaliere perugino ha deciso di raccontare la verità sulla fine della frequentazione con la discussa dama torinese.

Uomini e Donne, Remo Proietti fa una confessione su Gemma Galgani

Nel 2011, dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne con Ennio Zingarelli con il quale sembrava pronta a convolare a nozze, Gemma Galgani è tornata con il cuore infranto. La dama torinese, sebbene sofferente per la fine della relazione con Ennio, ha dimostrato di avere ancora tanta voglia di innamorarsi e ha intrecciato una conoscenza con Remo Proietti. Lui, cavaliere originario della provincia di Perugia e chiamato “il boscaiolo” per la sua professione e per l’amore per la natura, ha corteggiato Gemma nonostante le moltissime polemiche nate in studio per la loro conoscenza. La storia finì a causa del mancato appuntamento dovuto, a dire del cavaliere perugino, dalla fitta nebbia che gli impedì di raggiungere la sua amata, la quale andò su tutte le furie e non riuscì più a credere alle sue parole. A distanza di anni, mentre a Uomini e Donne Maria De Filippi tira in ballo il figlio di Federica Aversano, Remo si è lasciato intervistare dal magazine ufficiale del programma, rivelando:

“Sono single praticamente da quando è finita con Gemma (nel 2011 ndr.), ho avuto qualche piccola storia ma non sono andate […] Ricordo che andai a Uomini e Donne apposta per Gemma. Non dissi che ero innamorato, perché era impossibile provare sentimenti vedendo una persona dallo schermo. Ma ero molto coinvolto. La conobbi, fui sincero e trovare anche lei sincera all’inizio”.

Remo, raccontando di essere ancora un boscaiolo e un single incallito, ha ammesso di aver vissuto molto male il voltafaccia di Gemma nello studio. Secondo la ricostruzione del cavaliere, dopo aver lasciato lo studio pronti a vedersi a Torino, a causa della nebbia non sarebbe stato possibile consumare il romantico incontro e Gemma, sebbene inizialmente d’accordo nel non rischiare la vita in macchina, avrebbe deciso di dare una versione diversa in studio per poi scaricare Remo.

“Eravamo molto contenti. Sono che da Perugia a Torino sono seicento chilometri, non proprio una breve distanza. Era novembre avrei dovuto mettermi in macchina per salire a trovarla, ma alla fine rinunciai. Si era formata una nebbia tremenda, non mi fidavo dimettermi alla guida in quelle condizioni e Gemma era d’accordo con me […] Poi però in trasmissione disse che era una scusa e mi attaccò. Ci abbiamo riprovato ma c’erano sempre discussioni e polemiche in studio. Abbiamo chiuso la relazione”.

