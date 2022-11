Uomini e Donne, Maria De Filippi tira in ballo il figlio di Federica Aversano che scoppia in lacrime!

Gossip TV

Maria De Filippi parla a cuore aperto con Federica Aversano, convinta che la tronista di Uomini e Donne non stia facendo il meglio per sé stessa.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, vedendo Federica Aversano reagire in modo acido all’assenza del corteggiatore romano Federico, Maria De Filippi ha ripreso duramente la tronista, tirando in ballo anche il figlio Luciano. Ecco cosa è successo nel corso dell’ultima appuntamento con il dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Maria De Filippi stufa di Federica Aversano?

Non sempre possedere un carattere forte è indice di successo sul trono di Uomini e Donne. È il caso di Federica Aversano che, per quanto apprezzata per la sua storia personale e per la sua determinazione, risulta puntata dopo puntata sempre più pesante agli occhi del pubblico di Canale 5 e dei suoi corteggiatori che, sentendosi sotto accusa continuamente, lasciano il programma come nel caso del romano Federico. Vedendolo assente dopo l’ennesima discussione, Federica ha iniziato ad attaccare il giovane corteggiatore, trovando la forte resistenza dei due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Secondo hai sbagliato tutto, era l’unico interessato a te, per come si arrabbiava, perché ci teneva a te. Era reale, io me ne accorgo se uno è costruito”.

Gianni ha sbottato contro la tronista partenopea e, mentre Ida Platano e Roberta Di Padua sono arrivate alle mani, Tina ha dichiarato che il modo di fare di Federica allontana gli uomini, portandoli a sentirsi sempre sotto interrogatorio. Anche Maria De Filippi, stanca di vedere la giovane complicarsi la vita con le proprie mani, ha preso la parola e duramente le ha fatto notare i suoi errori.

“La devi smettere di essere così orgogliosa, non vai da nessuna parte, l’hai massacrato […] Hai paura di prenderti una fregatura? Pensi che facendo quelle domande non te la prendi? […] Se è andato male un rapporto importante come quello con il padre del tuo bambino hai una vita davanti, è come se tu pensassi che non puoi sbagliare per via del bambino. Non pensi che tuo figlio preferisce una mamma felice anche se sbaglia, che una mamma inacidita?”.

Sentendo parlare del figlio Luciano, Federica si è commossa ed è scoppiata in lacrime, ammettendo di avere tante paure nei rapporti con gli uomini anche a causa del suo passato. Il pubblico di Uomini e Donne, pur d’accordo con il discorso della padrona di casa, ha giudicato fuori luogo il riferimento al figlio della partenopea, che è stata messa così in difficoltà pur trovandosi già in un momento di estrema confusione e agitazione.

