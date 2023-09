Uomini e Donne, parla il tronista Brando: ''Non illudo mai'', riferimento a Beatriz?

Gossip TV

Brando, il nuovo giovane tronista di Uomini e Donne, racconta cosa si aspetta da questa esperienza nello studio del dating show di Canale 5.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da poche settimane ma il giovane tronista Brando ha già fatto parlare di sé a causa di una segnalazione assurda. Interrogato sul suo percorso nello studio del dating show di Canale 5, Brando ha replicato senza giri di parole e sembra che la sua risposta sia anche quella ad un grande dubbio della corteggiatrice Beatriz, che ha stregato i due tronisti.

Uomini e Donne, Brando spiazza tutti: cosa ha confessato

Brando e Cristian sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Due ragazzi poco più che ventenni, che sono già finiti al centro dei pettegolezzi a causa di alcune segnalazioni sul loro conto. Brando, infatti, è stato accusato di essere già fidanzato e di convivere con una ragazza, ma non ha mia voluto commentare le indiscrezioni sul suo conto. La ragazza in questione si è voluta esprimere su Instagram, rivelando di non avere alcuna storia con Brando ma di essere semplici coinquilini, mentre lui si è concentrato sul percorso nello studio di Canale 5.

Qui, Brando è rimasto affascinato dalla corteggiatrice Beatriz, ma anche Cristian sta uscendo con lei e la giovane sembra molto confusa. Beatriz non saprebbe bene chi scegliere tra i due tronisti ma loro sono impazienti e l’hanno messa con le spalle al muro, sostenendo di non voler passare mesi preziosi ad attendere la sua scelta. La bella corteggiatrice ha confessato timidamente di sentirsi maggiormente coinvolta da Brando, e di avere poca fiducia in Cristian perché le sembra che corteggi tutte allo stesso modo.

Brando, nel frattempo, si è lasciato intervistare da Tv Sorrisi e Canzoni e, ribadendo di non voler dare spiegazioni sulle segnalazioni a suo carico, ha ammesso: “Non esprimo molto i miei sentimenti. Questa esperienza sarà l’occasione per imparare a raccontare quello che sento […] Sono un tipo autonomo, sicuro di sé e non illudo mai”. Parole chiarissime quelle di Brando che, secondo alcuni fan di Uomini e Donne, potrebbero anche essere riferite a Beatriz e alla sua paura di non piacere abbastanza al tronista. Nel frattempo, il pubblico si scaglia contro Gianni Sperti, per la sua cattiveria nei confronti di Gemma Galgani.

