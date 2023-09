Uomini e Donne, Gianni Sperti scredita Gemma Galgani ma il pubblico non ci sta e lo stronca

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne su Canale 5, Gianni Sperti mette in dubbio le parole della dama torinese, difesa dal pubblico.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è vista scavalcata dalla nuova corteggiatrice di Silvio e non ha saputo nascondere la sua immensa delusione. Mentre Tina Cipollari, a sorpresa, difende la dama torinese, Gianni Sperti si mostra spietato. Il pubblico del dating show di Canale 5, tuttavia, non gradisce e l’opinionista viene bersagliato sui social. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Gianni Sperti esagera e il pubblico reagisce così

Che la vita amorosa di Gemma Galgani sia complicata e molto deludente non è un segreto. La dama torinese siede nel parterre femminile del trono over da circa dieci anni e non ne è andata bene una, soprattutto dopo la love story con Giorgio Manetti che sembra aver risvegliato in Gemma desideri nuovi, talvolta complicati da realizzare. La nuova stagione di Uomini e Donne si è aperta con una doppia conoscenza per Galgani, che è attratta da Maurizio ma anche da Silvio. Quest’ultimo, tuttavia, non si è comportato da vero signore e ha fatto pesanti allusioni sessuali, che hanno portato Gemma a ritirarsi e a criticarlo amaramente in puntata.

Nel corso dell’ultimo appuntamento su Canale 5, tuttavia, Silvio ha dichiarato di essere uscito e di sentirsi particolarmente coinvolto dalla dama Donatella, la quale ha messo in dubbio la versione dei fatti raccontata da Gemma, descrivendo Silvio come un uomo galante e romantico. Anche Gianni Sperti si è accodato alle critiche alla dama torinese, facendo notare come spesso esagera la realtà per avere ragione, ma questa volta l’opinionista è rimasto solo nella sua riflessione. Secondo Tina Cipollari, infatti, non è Gemma il problema ma come il cavaliere si sia posto in modo diverso con le due dame, e anche il pubblico trova che Sperti stesse esagerando nel voler screditare Gemma.

Silvio, infatti, ha fatto le medesime allusioni sessuali in puntata e tutti hanno capito perché Galgani se la sia presa così tanto, dunque la dama è questa volta scagionata da ogni teoria complottistica. Sperti, dunque, è finito al centro delle polemiche dal momento che secondo il pubblico avrebbe serie difficoltà ad azzeccare i commenti da fare in puntata, svolgendo in modo pessimo il suo ruolo di opinionista. Insomma, Sperti zero, Gemma uno e palla al centro. La dama torinese al momento è molto presa dalla conoscenza con Maurizio, ma anche lui sembra poco risoluto nelle sue intenzioni verso Gemma, si tratta dell'ennesimo buco nell'acqua?

