Uomini e Donne, Nicole Santinelli ringrazia tutti sui social, una nota dama dell'over commenta e spiazza tutti

Gossip TV

"Non ascoltare la gente e non avere paura del giudizio" il commento di una e discussa dama del trono over di Uomini e Donne all'ex tronista Nicole Santinelli.

Poco più di una settimana fa, si è concluso il percorso sul trono di Uomini e Donne della tronista romana, Nicole Santinelli che ha scelto di uscire dal programma insieme a Carlo Alberto Mancini.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli torna sui social: il dolce messaggio di Aurora Tropea

Nicole è tornata sui social ieri condividendo un post e ringraziando tutte le persone che "sono andate oltre a ciò che era l'apparenza". E' indubbio infatti che il percorso della Santinelli sia stato anche caratterizzato da numerose polemiche e critiche da parte di alcuni volti noti del dating show. A commentare il post dell'ex tronista, anche una nota dama del trono over, Aurora Tropea anche lei spesso messa in discussioni da altri volti del programma. Tra loro, come si evince dallo scambio di battute su Instagram, è nato un importante e profondo legame.

"Finalmente eccoci qua - ha esordito Nicole Santinelli - ci tengo tanto a ringraziare tutte le persone che dall’inizio sono andate oltre a ciò che era l’ apparenza, rendendosi conto che dietro a tanta freddezza e staticità c’era tanto altro..ma ammetto che hanno fatto tanto piacere anche le persone che hanno avuto la premura ed il coraggio di ammette che hanno “peccato di superficialità” attribuendomi aggettivi che non mi appartenevano affatto, ma si sono ricreduti...spero che questo mio percorso vi lasci almeno la consapevolezza che dietro ad ogni volto c è talmente tanto, che non tutti siamo pronti o capaci di esternarlo..ma ciò non vuol dire che non siano persone peggiori o cattive…sono convinta che ognuno di noi porti dei dolori nel cuore, che se rispettati e capiti sarebbero ancora più facili da esporre...provate ad andare oltre, oltre l’ apparenza, l’ aspetto fisico, il patrimonio, oltre la superficie!!! Vi ripagherà♥️"

"Ovviamente un immenso grazie a tutte le persone che mi stanno scrivendo trasmettendomi un affetto ed una gioia che non so descrivere, ma ne sto gioendo a pieno! Sto cercando di leggere i messaggi perché mi piacerebbe rispondere ad ognuno di voi, ma a mia grande sorpresa siete moltissimi quindi scusatemi, ci metterò un pochino ma farò il possibile per leggervi e conoscervi"

Queste la parole di Aurora Tropea:

"Ciao Principessa… non ascoltare ciò che dice la gente e non aver paura del loro giudizio… ricordati che tanto qualsiasi cosa tu faccia loro ti metteranno abiti che non sono tuoi, storie di cui non sei protagonista e sapranno sempre descriverti nel peggiore die modi… soprattutto “quando sei ciò che loro non saranno mai… un’anima nobile”.

"Aurorina mia - ha risposto Nicole - non ti ringrazierò mai abbastanza per quello che mi hai trasmesso e per ciò che hai fatto per me, solo un altro animo nobile come il tuo avrebbe potuto capire tanto… ti voglio bene a presto"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.