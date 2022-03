Uomini e Donne, Nicol Piva: "Matteo ha bisogno di altri stimoli, il suo rapporto con Federica non mi spaventa"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni della nuova corteggiatrice di Uomini e Donne.

Nicol Piva è la nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la protagonista del trono classico si è raccontata rivelando i reali motivi che l'hanno spinta a partecipare al dating show di Maria De Filippi.

Nicol Piva rompe il silenzio su Matteo Ranieri e Federica Aversano

Nicol ha rilasciato la sua prima intervista al magazine di Uomini e Donne. Reduce da una travagliata storia d’amore, la giovane ha scelto di corteggiare Matteo perché in lui ha visto un ragazzo diverso da quelli che finora ha incontrato: "Mi ha sciolto il cuore vederlo fragile e sentirsi come quasi in dovere di proteggere le sue corteggiatrici, di non ferirle. Questa sfaccettatura di Matteo l’ho percepita come qualcosa di bello e non l’ho mai vista in nessun altro ragazzo. Matteo è stato in grado di spogliarsi di quella maschera che gli uomini tendono a mettere, mostrando la sua vulnerabilità. Questa cosa mi ha toccata tantissimo. Io cerco un uomo sincero e puro, e Matteo mi sembra così".

"Non ho mai corteggiato un ragazzo, sono sempre stata corteggiata e mi sono fatta corteggiare. Per questo, a volte, mi sento un pochino in difficoltà: trovarmi in questa posizione è un qualcosa di totalmente inedito per me" ha confessato la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne "Ovviamente, in quanto nuova esperienza, mi sento molto stimolata. Quello che mi spiazza di più di questo 'ruolo' è vedere Matteo uscire anche con altre ragazze, mi fa un effetto strano. Al di là di ciò, sto scoprendo che non è male corteggiare per una volta".

E a proposito del rapporto tra Matteo e la corteggiatrice Federica Aversano, Nicol sembra avere le idee molto chiare: "Ho seguito dalla tv la frequentazione di Matteo e Federica e ho come l’impressione, ma potrei anche sbagliarmi, che per lui non è nato ancora nulla di concreto. Lo vedo molto confuso e secondo me ha bisogno di altri stimoli. Sinceramente un po’ ci penso al loro rapporto, ma non mi spaventa. Certo, non mi entusiasma la loro frequentazione perché Matteo mi piace, ma se alla fine ha accettato di conoscerci, di uscire con me e con altre ragazze, probabilmente davvero ancora i sentimenti non sono concreti".

