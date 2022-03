Uomini e Donne, Ida Platano conferma i dubbi su Armando Incarnato? ''Con lui complicità incredibile''

Gossip TV

Ida Platano parla del percorso a Uomini e Donne, di Alessandro Vicinanza e del rapporto particolare che ha con Armando Incarnato.

Ida Platano continua a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne, ma la sua avventura di fa sempre più difficile. La dama bresciana sta conoscendo Alessandro Vicinanza che, tra alti e bassi vistosi, l’ha colpita in modo profondo, ma non ha potuto nascondere di ripensare alla storia con Riccardo Guarnieri, che per lei è stata importantissima. Cosa pensa Ida delle insinuazioni sul rapporto con Armando Incarnato? La dama spiega cosa la lega al partenopeo.

Uomini e Donne, Ida Platano ammette: “Ho paura”

Dopo aver chiuso la lunga love story con Riccardo Guarnieri, Ida Platano si è presa un lungo periodo di riflessione per poi tornare a Uomini e Donne, dove ha fatto una serie di conoscenza che si sono rivelate grandissime delusioni. La dama bresciana sta frequentando Alessandro Vicinanza, giovane cavaliere partenopeo, che l’ha colpita sin dal primo istante. Tra loro, tuttavia, vi sono delle questioni in sospeso e Ida inizia a credere che la mancanza di piccole certezze da parte di Alessandro non la porterà mai a sbloccarsi del tutto con il cavaliere.

“Alcune paure si sono risvegliate. Ora come ora penso che chi si avvicina a me non abbia voglia di fare sul serio, e questa cosa mi blocca in determinate cose. I timore che sento però non mi rispecchiano: sono una persona che in una conoscenza parte di cuore, subito a mille. Ora, invece, è subentrata una parte di ragione che mi porta a frenarmi […] In questo momento sto frequentando Alessandro e ho le mie paure, ma dovessi innamorarmi di lui tutti i miei timore sparirebbero, compreso quello della distanza. Per amore io fare di tutto, perché quando sono innamorata non ragiono più”, ha ammesso Platano al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Non mi fido ancora, ho bisogno di avere qualche piccola sicurezza, anche se poi le sicurezze in amore non ci sono mai […] Dare un nome a cosa provo per Alessandro è molto complesso. Posso parlare di sensazioni perché quando sto con lui mi sento leggera e spensierata. Percepisco che qualcosa si sta aprendo e questa cosa mi fa paura. Quello che so è che con Alessandro sto veramente bene”, ha spiegato la dama.

Parlando di Riccardo, invece, Ida ha ammesso di emozionarsi ancora per lui e per i ricordi della loro love story, ma di essere perfettamente consapevole che si tratta solo di meri ricordi: “Ancora oggi se si parla di Riccardo provo delle sensazioni ed emozioni vissute in passato, date dai ricordi. La storia con Riccardo è stata indimenticabile e non la scorderò mai, quando ci ripenso rivivo le emozioni di allora, ma si tratta sempre di una storia chiusa definitivamente. Sono conscia del fatto che Riccardo non mi pensi affatto. Armando Incarnato? Quello che posso dirle è che tra noi c’è tanta complicità e feeling. Armando riesce a leggermi dentro e per lui provo un bene indefinibile, ma totalmente privo di malizia. Quando lo guardo gli auguro sempre che trovi la donna che ci possa essere per lui”, ha ammesso Ida volendo mettere in chiaro anche il rapporto con Armando Incarnato.

