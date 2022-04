Uomini e Donne, Matteo Ranieri si candida per un noto Reality poi umilia Sophie Codegoni

Gossip TV

Matteo Ranieri, tronista di Uomini e Donne, fa una rivelazione sulla sua ex poi parla di Valeria Cardone.

Matteo Ranieri ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con la bellissima corteggiatrice Valeria Cardone ed è più innamorato che mai. Il ligure è tornato a parlare dell’avventura di Sophie Codegoni, ex fidanzata conosciuta proprio nello studio del dating show Maria De Filippi, al Grande Fratello Vip, poi ha rivelato di voler partecipare ad un noto reality show con Luca Salatino.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri pronto per Pechino Express?

Il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne è stato carico di colpi di scena, talvolta denso di contraddizioni ma sempre sincero come il giovane ligure che è entrato nel cuore dei telespettatori di Canale5, che ne hanno apprezzato le intenzioni sincere e la grande educazione. Matteo ha lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi con Valeria Cardone, non prima di aver affrontato la sfuriata di Federica Aversano, che si mormora stia per tornare nel programma per volere della presentatrice, delusa e amareggiata per non essere stata la scelta dopo mesi di corteggiamento e alti e bassi.

Matteo è felice con Valeria e ha ammesso di essere alla ricerca di un appartamento per poter trascorrere più tempo con la sua dolce metà, fino a quando entrambi saranno pronti per la convivenza. L’ex tronista, interrogato da Nuovo, è tornato a parlare anche di Sophie Codegoni, che ha fatto infuriare Federica Calemme, e del suo percorso al Grande Fratello Vip.

“Non l’ho seguita neppure nel reality Vip perchè io e Luca Salatino preferivano guardare la sera ‘Romanzo Criminale’. Ammetto di non amare molto i reality… Quando tra Sophie e e me è finito l’amore, ognuno ha preso la sua strada”.

Ranieri ha lanciato una stilettata a Sophie, ammettendo di non averla neppure mai seguita in tv per curiosità, mentre ricordiamo che lei ha parlato a lungo del suo rapporto con l’ex tronista così come della loro rottura, che l’ha fatta molto soffrire. Con il passato ben ancorato alle spalle, Matteo ha confidato di voler prendere parte a Pechino Express in coppia con Luca Salatino, il collega tronista che ha conquistato la sua eterna amicizia e lealtà. Sky accetterà la candidatura dell'ex tronista di Uomini e Donne?

