Uomini e Donne, Federica Aversano: Maria De Filippi ha deciso, la corteggiatrice sarà…

Maria De Filippi vuole Federica Aversano come tronista di Uomini e Donne?

Federica Aversano ha lasciato il segno nello studio di Uomini e Donne e, nel bene e nel male si parla ancora dell’ex corteggiatrice e non scelta di Matteo Ranieri. Sembra, infatti, che Maria De Filippi la voglia a tutti i costi nello studio del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Maria De Filippi vuole Federica Aversano

Nello studio di Uomini e Donne passano tanti volti ma solo alcuni rimangono nel cuore dei telespettatori, o sulla bocca degli appassionati di gossip che continuano ad interessarsi delle vite private dei protagonisti del trono over e del trono classico. Federica Aversano, la non-scelta di Matteo Ranieri, è una di queste, soprattutto dopo la sfuriata che ha fatto al tronista al centro dello studio, avendo scoperto che lui le ha preferito la rivale Valeria Cardone, nonostante fosse giunta alla sua corte pochissime settimane prima.

Mentre si accende il dubbio su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, si vocifera che Maria De Filippi si sia affezionata particolarmente a Federica e che voglia convincerla a tornare nel programma. Prima di lasciare, la corteggiatrice partenopea ha ricevuto l’offerta di Alessandro Vicinanza, che avrebbe voluto corteggiarla, ma ha inizialmente rifiutato poiché ancora coinvolta da Matteo. Dunque, è possibile che Aversano torni per far parte del parterre delle dame, ma ancora di più che Maria voglia proporla per il trono.

“Fonti in nostro possesso rivelano che la redazione del programma su invito della conduttrice starebbe spingendo per far tornare la ex corteggiatrice in trasmissione”.

Questo il gossip diffuso da Mondo Tv, che svela come De Filippi si stia adoperando per riavere Aversano a Uomini e Donne. Dal momento che mancano pochi mesi alla fine della stagione televisiva del programma, è probabile che la corteggiatrice partenopea torni a settembre per sedere sul trono più ambito della televisione italiana, anche se non si hanno ancora conferme sulle indiscrezioni.

