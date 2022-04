Gossip TV

Dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni, è arrivata una pronta replica sui social di Federica Calemme. La modella campana poi cancella tutto molto indispettita dalle reazioni. E' guerra fredda tra le due ex protagoniste del Grande Fratello Vip.

Dopo le recenti dichiarazioni di Sophie Codegoni, è arrivata una replica da parte di Federica Calemme. Per entrambe le due ex protagoniste del Grande Fratello Vip, la permanenza nella Casa di Cinecittà ha aperto anche le porte dell'amore e oggi si ritrovano spesso a rispondere a domande e curiosità sulle rispettive storie o sull'altre coppie nate nel reality.

Grande Fratello Vip, Federica Calemme reagisce male all'ultima intervista di Sophie Codegoni (ma poi cancella tutto)

Nella fattispecie, Sophie alla domanda su quale coppia del Gf Vip scoppierà per prima, ha risposto:

Io e Alessandro (Basciano) staremo insieme per tutta la vita, quindi non ho dubbi: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

Le parole della Codegoni hanno indispettito non poco i fan della coppia formata dall'imprenditore campano e la modella e pare che anche quest'ultima non abbia molto gradito. La Calemme ha condiviso infatti queste parole su Instagram che per molti è stata una frecciatina all'ex tronista:

Secondo me i vostri genitori vi dovevano insegnare ad andare a lavorare invece di fare le influencer e rifarvi il seno a diciotto anni. Non lo so, un pensiero mio del giorno. Buon pranzo a tutti.

Federica però, subito dopo ha prontamente eliminato tutto. Forse per non alimentare polemiche ma l'ex gieffina ha voluto anche precisare che il suo riferimento non era rivolto a nessun in particolare:

Vorrei dire solo una cosa a voi persone malate, perché ovviamente uno non può avere un pensiero che subito si deve riferire a qualcuno in generale. Il mio pensiero non era riferito a una persona in particolare ma in generale. Quindi, detto ciò, ricapitolando, passate una buona e serena Pasqua che ne abbiamo bisogno tutti e non cag**e il ca**o.

