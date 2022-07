Gossip TV

Storia al capolinea per l'ex coppia nata nel dating show di Uomini e Donne.

Nuova indiscrezione sulla coppia nata del dating show di Uomini e Donne, formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. I due ragazzi sono usciti dal programma di Canale 5 insieme tre mesi fa ma, da diverse settimane, appaiano sempre più distanti. Secondo quanto riferito dall'esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbe già pronto persino il post con l'annuncio della rottura.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: “Ufficialmente finita: ecco chi ha deluso chi”

Poco fa è giunta un'ulteriore indiscrezione questa volta diffusa da Amedeo Venza che ha scritto:

"Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Matteo e Valeria non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di Matteo."

Secondo dunque Venza, a scegliere di chiudere la relazione dopo circa due mesi, è stato l'ex tronista che, evidentemente poche settimane dopo la scelta si è reso conto che la storia con l'ex corteggiatrice campana non poteva continuare. I motivi saranno sicuramente chiari nel corso del prossimi giorni quando ci sarà l'annuncio ufficiale da parte dell'ex coppia nata nel dating show di Maria De Filippi.

Il web comincia a mormorare non poco e i sostenitori della coppia ma anche i telespettatori del programma si aspettano chiarezza il prima possibile ma soprattutto la verità. Sembra ormai trascorso molto tempo da quando i due giovani apparivano spensierati e felici a pochi giorni dalla scelta avvenuta nel programma. L'ultima volta che si sono visti insieme è stata i primi di maggio, quando Valeria ha raggiunto Matteo a Genova. Successivamente c'è stato anche il compleanno della Cardone che i due ragazzi hanno trascorso separatamente.

