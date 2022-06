Uomini e Donne, retroscena su Matteo Ranieri e Valeria Cardone: "il post d'addio sarebbe già pronto"

Gossip TV

Le ultime rivelazioni sulla coppia nata nella scorda edizione del dating show di Uomini e Donne. Ecco i dettagli forniti da Deianira Marzano.

A circa tre mesi dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne, le voci di una rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone si fanno sempre più insistenti. I rumors sulla fine della loro storia sono ormai una costante da diverse settimane e sembra che l'unico tassello mancante sia di fatto il loro annuncio che sarebbe persino già pronto.

L'ex corteggiatore di Sophie Codegoni ha concluso il suo percorso come tronista scegliendo la 25enne campana, Valeria Cardone.

Un percorso, quello del 29enne ligure, piuttosto altalenante e persino la decisione finale ha creato più di qualche perplessità negli appassionati del dating show, convinti che non avesse un reale interesse e che forse la decisione migliore sarebbe stata quella di scegliere Federica Aversano che è invece rimasta con un palmo di naso.

Nonostante gli scettici e gli scetticismi, Matteo ha tenuto però a precisare più volte di aver fatto una scelta di cuore e di non aver alcun rimpianto in merito. I due, poco dopo l'addio al programma, hanno trascorso alcuni giorni insieme nella capitale, tra shooting fotografici e dediche d'amore. Dopo qualche settimana però, i fan hanno notato un progressivo distacco. Matteo e Valeria pare si siano visti e vissuti ben poco, quasi sempre solo nei fine settimana. A peggiore le cose ulteriormente, il silenzio social di Ranieri al compleanno di Valeria e la lunga vacanza in corso dell'ex tronista che lo terrà lontano dall'Italia per oltre un mese.

Ulteriori retroscena sulla coppia sono arrivati dalla sempre informatissima blogger Deianira Marzano.

“Matteo risponde alle domande (dei followers) sui cani e non a quelle su Valeria. Si mormora che il post col quale annunceranno l’addio è già pronto" ha scritto la Marzano.

Insomma, tra i due ragazzi la storia sarebbe già arrivata al capolinea e stanno solo attendendo il momento più adatto per comunicarlo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.