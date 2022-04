Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo la scelta: "Ecco come è stata la nostra prima notte insieme"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni e rivelazioni di Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo la scelta a Uomini e Donne.

Matteo Ranieri ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne in compagna della bella e dolce Valeria Cardone. A poche ore dalla scelta, i due innamorati hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia al magazine del dating show di Maria De Filippi in cui hanno rivelato come hanno trascorso la prima notte insieme.

La rivelazione di Matteo Ranieri dopo la scelta a Uomini e Donne

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, abbiamo assistito alla scelta di Matteo, che ha deciso di concludere il suo percorso sul trono insieme a Valeria, preferenola a Federica Aversano. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, l'ormai ex tronista ligure ha fatto un bilancio del suo percorso e svelato i motivi che l'hanno spinto a lasciare il programma insieme alla Cardone:

La nostra intesa non solo si è concretizzata, ma per me è addirittura triplicata: il bello è che è avvenuto tutto in maniera talmente spontanea che entrambi abbiamo provato la sensazione di conoscerci da tanto tempo, e ci faceva strano. Rimasti soli, le ho dovuto ripetere dell’importanza dell’ultimo bacio in esterna, e poi mi ha fatto anche un dolcissimo interrogatorio: mi ha chiesto cosa avessi sentito la prima volta che l’avevo vista, la prima volta che ci siamo baciati e se l’avevo pensata nei giorni in cui non ci siamo visti.

La loro storia d'amore, nata nello studio di Uomini e Donne, prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere proprio come ha dichiarato la neo coppia. L'ex protagonista ligure del trono classico ha anche rivelato alcuni dettagli della loro prima notte insieme:

Ci siamo raccontati quelle cose che non ci eravamo mai detti davanti alle telecamere. Ho cucinato io per Valeria e lei ha rifatto il letto (ridono all’unisono, ndr). La prima notte insieme è stata bellissima, romantica e dolce. Non vedevamo l’ora di vivere questi momenti: dormire abbracciati, risvegliarci insieme, viverci.

