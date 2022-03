Uomini e Donne, Matteo Ranieri sceglie Valeria Cardone e Federica Aversano la prende malissimo!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. Dopo un percorso altalenante, il tronista ligure ha scelto di concludere la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi con Valeria Cardone. Polemiche per la reazione di Federica Aversano.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi è andata in onda la scelta di Matteo Ranieri. Il tronista ligure ha chiesto al collega Luca Salatino di accompagnarlo a fare shopping per l’occasione, alla ricerca di un completo elegante per comunicare la sua scelta a Valeria Cardone e Federica Aversano. In studio ci sono anche Davide e Chiara, ad un anno di distanza dalla scelta nel dating show di Maria De Filippi, per supportare Matteo con il quale hanno un bel rapporto d’amicizia. La presentatrice manda in onda i momenti più belli con le due corteggiatrici. Prima di fare la sua scelta, Matteo chiama Luca al centro dello studio per un momento d’amicizia molto commovente, ringraziando il collega per averlo sempre supportato. Ranieri chiama per prima Federica Aversano, che chiede al tronista di essere breve perché è molto emozionata.

“Noi cercavamo certezze l’uno nell’altra. Quando sono venuto a Napoli e ti ho vista, ho iniziato a pensarti fuori con me tanto che ti ho presentato una parte del mio cuore e della mia vita. Poi è successo che ho conosciuto un’altra persona e ho provato un’emozione forte, che mi ha fatto andare in conflitto con quello che pensavo di te. Il mio cuore ha fatto un nome però non è il tuo”, ha ammesso Matteo.

Federica ha replicato dichiarando di essere consapevole da giorni che non sarebbe stata la scelta, ma ha voluto seguire il suo cuore ed essere ostinata con lui, pur vedendolo molto più simile a Valeria. Tina Cipollari si è infuriata con Federica, accusandola di essere immatura e di doversi fare una ragione, di non essere lei la scelta, dichiarando di essere felice che non sia lei la scelta, perché non le è mai piaciuta ed è pesante come un macigno. Gianni tenta di giustificare Aversano, sottolineando che lei teneva molto a Matteo.

“Io penso che tu la scelta l’abbia fatta quando sei venuta a prendermi a Caserta, potevi non farlo se non c’era quella cosa forte. Ti ho dato corda per mesi, mi sono fatta rispondere, ti ho fatto parlare e mi sento presa in giro - si è sfogata la corteggiatrice - La scelta è la prova del nove, e io capisco tutto il tuo percorso e le cose che tu mi hai detto, non hai avuto il coraggio di dirmi che avevi la scelta in testa altrimenti non mi vedevi solo una volta. Io non giudico quello che tu fai, ma cosa cavolo mi sei venuto a prendere a fare? Mi sono illusa dell’idea di te, sei stata una delusione. Ti auguro di crescere un pochino”.

Tocca poi a Valeria Cardone fare il suo ingresso in studio, al cospetto di un Matteo decisamente emozionato. Il tronista racconta di aver seriamente pensato di abbandonare il programma prima di conoscerla, e di aver voluto continuare dopo la loro prima esterna che l’ha colpito nel profondo. Ranieri dona una collana a Valeria e i due si baciano appassionatamente! È lei la scelta del tronista.

