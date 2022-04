Uomini e Donne, Ida Platano e Gemma Galgani condannano Federica Aversano: ''Inutile''

Gossip TV

Alcuni protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne commentano la scelta di Matteo Ranieri, criticando la reazione di Federica Aversano.

Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta, lasciando lo studio di Uomini e Donne con Valeria Cardone, e deludendo enormemente Federica Aversano. La corteggiatrice partenopea ha avuto una reazione esplosiva in puntata, finendo per essere oggetto di critiche da parte di alcuni dei volti più noti del Trono Over, tra cui Ida Platano e Gemma Galgani che sono molto affezionate al tronista ligure.

Uomini e Donne, Ida e Gemma distruggono Federica

Dopo mesi di percorso tortuoso e ricco di emozioni, Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. Il tronista ligure è rimasto folgorato da Valeria Cardone, sebbene la corteggiatrice si sia presentata a Uomini e Donne per conoscerlo neppure un mese fa, al punto da mettere in discussione la conoscenza ben più lunga con Federica Aversano. La corteggiatrice partenopea ha preso malissimo la scelta di Matteo, lanciando accuse pesanti anche alla famiglia del tronista e accusandolo apertamente di averla presa in giro, costringendola a tornare con gesti importanti per poi scaricarla davanti a tutta Italia. La reazione di Federica non è piaciuta proprio a nessuno neppure ai volti più noti del Trono Over, che hanno commentato quanto accaduto in puntata. La prima a sfogarsi è Ida Platano che confessa di aver avuto il sospetto che la scelta fosse Valeria, e di non aver gradito le critiche amare della rivale partenopea.

“Mi aspettavo scegliesse Valeria, lo avevo capito. Se uno si sente preso, possono essere due mesi o due giorni. Non c’è bisogno di uscire tanto tempo con una persona, non ci vuole molto a capire Non avevo empatizzato per Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per lei. Credo non abbia mai fatto capire fino in fondo o se questo interesse fosse così forte o no […] Non mi è piaciuto neanche il suo criticarlo per la sensibilità: se ti piace una persona, almeno all’inizio, non dovresti nemmeno vederli i lati che non ti piacciono”.

Secondo Gemma Galgani, Federica ha ragione nel rimanere delusa dalla situazione, poiché tutti lo sarebbero stati, ma ha sbagliato a parlare con rancore a Matteo, soprattutto dopo tutti i momenti belli che hanno trascorso insieme e dopo aver conosciuto l’animo puro del tronista. L'eterna romantica si è commossa molto per la scelta di Ranieri, al quale si sente particolarmente affezionata, finendo con l'essere criticata da Tina per le sue eccessive lacrime.

“Sono contenta della scelta. Dall’ultima esterna ho dedotto che c’era tanta empatia, trasporto, cose che non avevo visto nelle esterne con Federica. Matteo ha seguito il sentiero del suo cuore. Quel bacio della seconda esterna ha fatto cambiare tutto. In un primo momento mi sembrava a favore di Federica ma poi è cambiato tutto Matteo in quel bacio ha trasmesso quello che provava… Ho pensato l’avesse fatto volare, e ha fatto volare un po’ tutti. È stato un bacio da sogno. Matteo è un ragazzo dal cuore d’oro, sono felice per lui e anche per Valeria, che ha trovato una persona speciale […] Comprendo la reazioni di Federica alla non scelta, cioè la sua delusione. Ma la parte successiva, con quella battuta forse un po’ forte non so, Matteo è una persona a cui ha voluto bene, non ci sta il rancore”.

Infine a parlare è Alessandro Rausa, grande punto di riferimento per Matteo durante il percorso nel Trono Classico, che ha consigliato al tronista di seguire sempre il suo cuore, definendo la reazione di Aversano “inutile”, adatta solamente a rovinare un momento bello.

