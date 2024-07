Uomini e Donne, Mario Verona: "Tra me e Milena nessun ritorno di fiamma, troppo diversi"

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Mario Verona, si racconta alla rivista ufficiale a proposito della fine della storia con Milena, dama del trono over che ha frequentato in questa edizione.

La notizia della fine della relazione tra Mario Verona e Milena Parisi, coppia nata nel trono over di Uomini e Donne, è arrivata improvvisamente, ma già molti fan l'avevano ipotizzata, vista la situazione tra il cavaliere e la dama.

Uomini e Donne, Mario Verona svela se tra lui e Milena ci sarà un ritorno di fiamma

Intervistato dalla rivista ufficiale del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Mario Verona ha raccontato di come trascorrerà questa estate e ha svelato com'è finita tra lui e Milena Parisi, corteggiatrice scesa per lui e con cui sembrava aver trovato un'intesa speciale. La loro storia tuttavia non si è mai concretizzata in qualcosa di più di una frequentazione, visto che il cavaliere ha chiesto continuamente di poter conoscere tutte le donne che scendevano per lui.

Al magazine, Mario Verona ha finalmente detto la sua sulla fine della frequentazione con Milena Parisi: stando a ciò che ha riportato, con la dama c'è stato un tentativo di riavvicinarsi, ma alla fine, a causa di diversi stili di vita, i due hanno preferito dirsi addio. Tuttavia, il cavaliere ha svelato che anche dopo la fine della frequentazione, ha continuato a pensare a lei, anche se è consapevole che non ci sarà mai un ritorno di fiamma tra loro:

"Ho trascorso qualche giorno con Milena, purtroppo, abbiamo interrotto definitivamente la frequentazione a causa dei nostri stili di vita molto diversi, oltre che per motivi che è giusto tenere per noi. Dopo che è finita, mi è capitato di pensarla. Ma erano solo pensieri, sono abbastanza maturo da capire quando una cosa non può andare avanti, spero di rimanere con lei in buoni rapporti, ma non ci può essere nulla di più"

Uomini e Donne, Milena Parisi racconta della fine della sua storia con Mario

A rivelare della fine della loro amicizia speciale era stata la dama, qualche settimana fa: rispondendo alle domande dei fan sui social, infatti, Milena aveva confermato che tra lei e Mario c'era solo amicizia e che la loro frequentazione era giunta al termine_

"Con Mario? Un amico in più. Sì, sono single, felicemente non lo so."

La dama aveva già chiesto al cavaliere una pausa dalle loro lunghe chiamate al di fuori della trasmissione, dopo che nell'ultima puntata del programma, Mario aveva ribadito di voler ancora conoscere altre dame, mentre Milena, dopo mesi di conoscenza, era pronta a rendere esclusiva la loro conoscenza. Milena non aveva nascosto la sua delusione e così aveva deciso di mettere un freno alla loro frequentazione, supportata anche dagli opinionisti che avevano ritenuto che Mario fosse fin troppo superficiale con lei.

Chiacchierando con i fan, Milena ha anche però rivelato che non ha intenzione di farsi abbattere dalla fine della loro storia e che guarderà al futuro, credendo ancora nell'amore:

" Certo, ho sofferto per amore, come tutti. Ma fortunatamente alla mia età si guarisce in fretta, o quasi. Crederò nell’amore fino all’ultimo dei miei giorni e oltre. (…) Dagli errori io ho solo imparato a come affrontare e accogliere meglio il prossimo."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne