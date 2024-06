Uomini e Donne, è finita tra Mario Verona e Milena Parisi: l'annuncio ufficiale!

Gossip TV

Con un annuncio sui social, Milena Parisi e Mario Verona di Uomini e Donne hanno annunciato la fine della loro frequentazione. Ecco cosa è successo!

Con un messaggio sui social, Milena Parisi e Mario Verona hanno sancito la fine della loro frequentazione. I due sono stati tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne di questa edizione e hanno proseguito la loro conoscenza anche dopo che il programma ha chiuso i battenti per la pausa estiva.

Milena Parisi è scesa nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi per corteggiare Mario Verona. Quest'ultimo è stato tra i cavalieri più corteggiati e richiesti di questa edizione, sebbene il suo comportamento un po' frivolo e superficiale abbia fatto ricredere diverse dame sul suo conto. Tuttavia, sembrava che con Milena la situazione fosse diversa. Infatti, il cavaliere, sebbene accettasse di conoscere diverse dame, manteneva comunque un certo interesse per la Parisi e i due si continuavano a frequentare. Nell'ultimo periodo, Mario aveva chiuso la conoscenza con Ilenia, una corteggiatrice giunta per lui, ma la chiusura era stata piuttosto brusca, visto l'acredine mostrato da entrambi in puntata.

Dopo la fine della storia con Ilenia, Milena aveva dichiarato di essere pronta a conoscere in esclusiva Mario, ma aveva anche svelato che il cavaliere non sembrava della stessa opinione. Mario, infatti, durante le ultime puntate del dating show, aveva ammesso di voler continuare a conoscere Milena...ma anche altre donne, perché non era ancora scattato il colpo di fulmine! Un'affermazione che aveva lasciato basiti opinionisti e protagonisti del programma e aveva portato a un'accesa discussione tra loro due, culminata in un'apparente fine o comunque una sorta di stand by del loro rapporto.

Entrambi, dopo la fine del dating show, avevano poi affermato di continuare a sentirsi, ma sembra che i dubbi che li avevano attanagliati nel programma non siano bastati a tenerli uniti al di fuori di esso. E, infatti, poco fa, è arrivato l'annuncio ufficiale sulla fine del loro rapporto.

Nonostante già in studio Tina Cipollari e altri avessero previsto come sarebbe andata tra Mario Verona e Milena Parisi, la notizia della fine della loro storia arriva in maniera abbastanza improvvisa. A raccontare come sono andate le cose tra lei e il cavaliere è stata la dama, che ha deciso di svelare cosa è successo con un lungo messaggio sui social.

Rispondendo alle domande di un box su Instagram, Milena ha rivelato che tra lei e Mario c'è solo un'amicizia ora. Poi ha aggiunto di essere single e che, anche se non vuole dirlo apertamente, chiudere questa frequentazione è stato per lei doloroso:

"Con Mario? Un amico in più. Sì, sono single, felicemente non lo so. Chi ammette di essere felicemente single è solo un ipocrita, ci si autoconvince per tutela"

Tuttavia, ha aggiunto, non ha intenzione di abbattersi e desidera guarire da questa nuova delusione il più velocemente possibile, anche perché resta una persona romantica e desiderosa di credere ancora nel lieto fine:

"Certo, ho sofferto per amore, come tutti. Ma fortunatamente alla mia età si guarisce in fretta, o quasi. Crederò nell’amore fino all’ultimo dei miei giorni e oltre. (…) Dagli errori io ho solo imparato a come affrontare e accogliere meglio il prossimo."

