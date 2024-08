Uomini e Donne, Mario Verona racconta: "Ho salvato la vita a un uomo"

Gossip TV

Mario Verona, chiacchierato cavaliere di Uomini e Donne, si è raccontato al magazine ufficiale della rivista. Ecco cosa ha detto!

Mario Verona si è unito alla trasmissione di Uomini e Donne solo nell'edizione 2023/2024, ma è stato uno dei cavalieri del trono over più corteggiati della stagione, per il suo sorriso contagioso e il fascino da bravo ragazzo. Tra le sue frequentazioni c'è sicuramente quella con Milena Parisi, dama siciliana arrivata per lui in trasmissione. Purtroppo, tra i due la situazione si è chiusa con un impasse che è poi sfociato in un addio definitivo durante l'estate.

Uomini e Donne, Mario Verona svela: "Ho salvato la vita di un uomo"

Bagnino di professione, Mario ha rivelato al magazine ufficiale della trasmissione che ha salvato la vita di un uomo che stava annegando. Per il cavaliere questo è il terzo anno di fila che si occupa di lavorare come bagnino in spiaggia, dopo aver preso il brevetto circa 12 anni fa. Alla rivista ha rivelato che durante una giornata di svago con un amico al mare, quando non era neppure in servizio, ha salvato la vita di un uomo. C'era mare mosso e un uomo stava annegando.

Si è trattato di un salvataggio complesso e delicato, ha continuato, a causa della reazione dell'uomo che, spaventato, ha iniziato ad agitarsi, rischiando di trascinare a fondo anche il cavaliere. Tuttavia, alla fine, tutto si è risolto per il meglio:

"Con le tecniche che ho imparato al corso di bagnino io e il mio amico siamo riusciti a portarllo a riva. Siamo finiti anche sul giornale locale. Il mio è un lavoto noioso, ma quando succede qualcosa si deve mantenere la calma"

Poi, scherzando, Mario Verona ha smentito del tutto il falso mito del bagnino sempre circondato da belle donne:

"Questo è un luogo comune, non è come Baywatch! Certo sì, è a contatto con il pubblico, quindi, si ha occasione di conoscere molte persone, ma non è come sembra! Io posso fare due chiacchiere, ma non posso distrarmi"

Uomini e Donne, Mario e Milena: la loro storia nel programma

Milena Parisi è scesa nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi per corteggiare Mario Verona. Quest'ultimo è stato tra i cavalieri più corteggiati e richiesti di questa edizione, sebbene il suo comportamento un po' frivolo e superficiale abbia fatto ricredere diverse dame sul suo conto. Tuttavia, sembrava che con Milena la situazione fosse diversa. Infatti, il cavaliere, sebbene accettasse di conoscere diverse dame, manteneva comunque un certo interesse per la Parisi e i due si continuavano a frequentare. Nell'ultimo periodo della trasmissione, Mario aveva chiuso la conoscenza con Ilenia, una corteggiatrice giunta per lui, ma la chiusura era stata piuttosto brusca, visto l'acredine mostrato da entrambi in puntata.

Dopo la fine della storia con Ilenia, Milena aveva dichiarato di essere pronta a conoscere in esclusiva Mario, ma aveva anche svelato che il cavaliere non sembrava della stessa opinione. Mario, infatti, durante le ultime puntate del dating show, aveva ammesso di voler continuare a conoscere Milena...ma anche altre donne, perché non era ancora scattato il colpo di fulmine! Un'affermazione che aveva lasciato basiti opinionisti e protagonisti del programma e aveva portato a un'accesa discussione tra loro due, culminata in un'apparente fine o comunque una sorta di stand by del loro rapporto.

Entrambi, dopo la fine del dating show, avevano poi affermato di continuare a sentirsi, ma sembra che i dubbi che li avevano attanagliati nel programma non siano bastati a tenerli uniti al di fuori di esso. E, infatti, questa estate, è arrivata la conferma della fine della loro frequentazione. A svelarlo sui social è stata Milena, che ha risposto alle curiosità dei fan, specificando di essere single e ancora alla ricerca del vero amore.

