Uomini e Donne, Mario Cusitore svela di aver perso il lavoro dopo essere tornato nel parterre del trono over

Mario Cusitore ha rivelato di aver perso il lavoro, dopo che è tornato nel parterre di cavalieri di Uomini e Donne.

La nuova edizione di Uomini e Donne è ripartita solo da qualche giorno, ma sono già iniziate le prime dinamiche tra i protagonisti del trono over. In particolare, come hanno svelato le anticipazioni, a far scalpore è stato il ritorno di Mario Cusitore in studio, nel corso della prima puntata. Lo speaker di Radio KissKiss era arrivato agli studi Elios convinto di poter avere un confronto con Ida Platano, ma si è trovato di fronte Cristina Tenuta, con cui ha avuto un rapidissimo scambio di messaggi questa estate.

Uomini e Donne, Mario Cusitore svela di aver perso il lavoro!

Le Anticipazioni delle prossime registrazioni hanno rivelato che, dopo un'iniziale reticenza, Mario Cusitore accetterà l'invito a tornare in trasmissione come cavaliere del trono over. Lo speaker radiofonico ha rivelato di essere ancora interessato a Ida Platano, ma non si sottrarrà alla conoscenza con altre dame.

Sui social, poche ore fa, Mario Cusitore ha risposto ad alcune curiosità dei fan, rivelando un inaspettato retroscena: ha perso il lavoro come speaker di Radio KissKiss.

Dal suo account Instagram, infatti, Cusitore ha raccontato che il motivo per cui non è più presente in trasmissione dipende dal fatto che tra lui e la radio napoletana sono terminati i rapporti lavorativi:

In tanti mi chiedete perchè non faccio più le pillole con Pippo Pelo e Adriana a Radio Kiss Kiss, come mai non mi vedete più in trasmissione, quindi tolgo tutti i dubbi e tengo a precisare che io non lavoro più da dieci giorni per Radio Kiss Kiss, quindi io e Radio Kiss Kiss abbiamo interrotto i nostri rapporti per morivi che non sto qui a dire, sono cose nostre. Volevo togliervi questi dubbi affinché non sussistano più domande del genere. Mario è disoccupato"

Uomini e Donne, le anticipazioni su Mario Cusitore nel trono over

Tra le Anticipazioni che riguardano la presenza di Mario Cusitore nel trono over c'è sicuramente quella che rigurda Maura, ex dama della scorsa edizione, che ha deciso di scendere per Mario.. Questa scelta ha creato un piccolo scompiglio, ma Mario ha accettato di conoscerla e ha permesso a Maura di restare, aprendo così la possibilità a nuove dinamiche tra loro.

Tuttavia, non sono mancate le tensioni quando Armando ha criticato Mario in modo piuttosto acceso, spingendo Maria De Filippi a intervenire direttamente, ricordando ad Armando che il suo ruolo nel programma non è quello di attaccare gli altri cavalieri.

Nonostante l'intervento di Maria, la situazione tra Mario e Armando è rapidamente degenerata, sfociando in una discussione accesa. I due cavalieri si sono trovati faccia a faccia in un confronto acceso, con parole taglienti da entrambe le parti. Alla fine, è stato Armando a cedere emotivamente, lasciandosi andare alle lacrime.

