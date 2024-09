Uomini e Donne, Cristina Tenuta e Mario Cusitore: pensavamo fosse amore...invece era un calesse [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, 23 settembre 2024, è tornato in onda su Canale5 la nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. La prima puntata vede al centro studio Cristina Tenuta e Mario Cusitore, impegnati in un confronto che si sarebbe tanto voluto evitare...

Uomini e Donne, Cristina e Mario: pensavamo fosse amore...invece era un calesse

Tina Cipollari apre la puntata ricordandoci perché è così vitale per questo programma: tra check dei nuovi arrivati e frecciatine alla storica Gemma Galgani, l'opinionista si scatena e dimostra che i tre mesi di ferie le hanno fatto più che bene. Armando Incarnato torna in studio, per la gioia di Aurora Tropea, sfoggiando un total white e un'abbronzatura alla Carlo Conti che non passa inosservata.

Dopo i preamboli, si mette finalmente un po' di carne al fuoco e si inizia immediatamente da Cristina Tenuta e dalla sua "amicizia" con Mario Cusitore. Un interesse che la dama non si è preoccupata di nascondere mentre Cusitore corteggiava Ida Platano e che, a solo una settimana dalla fine della precedente edizione, l'ha spinta ad accettare l'invito di Ernesto Russo (che è un altro a cui dare fiducia eh?!) a conoscere il cavaliere. In studio, però, Cristina si presenta anche lei di bianco vestita e con una storia di pentimento per aver accettato questa conoscenza, perché Mario si è dimostrato più interessato ai followers sui social e alla probabile ospitata in studio a settembre che a conoscere lei. Ma davvero?! Nessuno avrebbe mai potuto immaginare un simile epilogo: dopotutto, Mario si è solo dimostrato l'essere di sesso maschile a cui dare meno fiducia in tutto il genere umano (Ida Platano docet).

E, ovviamente, non poteva mancare la versione di Cusitore, che entra in studio ed esordisce con un: "Io dico sempre la verità" e tra una sceneggiata a metà tra Mare Fuori e la versione di una scuola elementare di Natale in casa Cupiello lo speaker procede a raccontare come "sono andate davvero le cose" e senza tanti preamboli non manca di sottolineare: "Io mi aspettavo un'altra persona, non Cristina, ma Ida". Chapeau per l'eleganza! E vorremmo anche credergli quando dice che dopo questo confronto non lo vedremo più, ma sappiamo tutti come andrà a finire...E un grazie a Maria De Filippi prova a mettere fine a tutto questo - inutile - chiacchiericcio con un laconico:

"Beh, mi è parso di capire che non c'è stato niente...Mi sembra che non ci sarà nulla"

Uomini e Donne, Armando Incarnato: il ritorno del giustiziere

E anche Armando Incarnato - al di là del discutibile taglio di capelli - si inserisce con un "tra lui e lei scegliere non saprei" che potrebbe rendercelo simpatico, ma poi parte con una filippica filosofica che alle 15.35 del pomeriggio non si riesce a buttare giù, peggio della peperonata alle 8 del mattino.

Ma lo abbiamo apprezzato quando ha chiesto a Mario di usare "termini più consoni alla trasmissione", perché persino lui deve essere stufo delle sparate dello speaker in stile Gomorra - il ritorno. Alla tendenza da giustiziere delle parrucchiere bresciane di Armando mette un freno Maria De Filippi. che forse ha immaginato il grido di pietà del pubblico da casa per proseguire con qualcosa che ricordi anche solo vagamente il senso del programma.

A sorpresa, Gianni Sperti chiede a Mario Cusitore se avrebbe piacere a restare nel programma, decretando la nostra fine, perché anche se Mario mostra reticenza, finta come quando a Natale vi regalano i calzini e voi dovete fingere che vi piacciano, sappiamo che tra qualche settimana varcherà la porta del dating show con devozione mariana incondizionata e magari anche un nuovo tatuaggio: "Mi hanno gettato in mezzo ai corteggiatori di Ida Platano e ne sono uscito cavaliere del trono over".

