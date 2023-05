Uomini e Donne, Mariangela Tregnago: "Riccardo, con Ida non era destino"

Gossip TV

Mariangela Tregnago, new entry del trono over di Uomini e Donne, ha concluso la sua frequentazione con Riccardo Guarnieri: "Mi ha colpito il suo aspetto fisico."

Mariangela Tregnago, new entry del trono over di Uomini e Donne, intervistata dal settimanale dedicato al programma, ha parlato di Riccardo Guarnieri con il quale ha avuto una breve frequentazione. Il cavaliere pugliese infatti, non si è sentito di continuare con la dama vedendola troppo coinvolta.

Uomini e Donne, parla la dama Mariangela: "Con Riccardo mi sono sentita subito a mio agio"

"La prima cosa che ho notato di Riccardo è stato il suo aspetto fisico. Prima di partecipare alla trasmissione, non avevo particolari opinioni in merito al suo carattere o alla sua interiorità. In generale, non fa parte del mio carattere formulare giudizi su una persona prima di conoscerla. Mi fido solo di ciò che sento quando ho qualcuno di fronte a me, mentre si relaziona con me. Ciò che mi ha stupito piacevolmente e stata la facilità con cui mi sono sentita immediatamente a mio agio in compagnia di Riccardo. Si dice che i primi sette secondi siano importantissimi per una relazione d'amore o di amicizia. E io ci credo. Credo nell'attrazione fisica immediata, nell'alchimia tra due persone e nel potere dello sguardo. A volte la forza dell'attrazione fisica è superiore a tutto il resto. E non credo che se manca si possa costruire col tempo"

"Non ho seguito molto la sua storia con Ida, ma credo che il passato rimanga e debba rimanere esattamente dov'è. Ogni esperienza passata ci rende ciò che siamo nel presente, nel bene e nel male. E se una storia finisce - per quanto doloroso sia - vuol dire che non era destino che continuasse"

L'imprenditrice varesina ha poi proseguito:

"A Uomini e Donne sono andata perché sono spinta dalla voglia di una storia amore profonda e duratura e dall'opportunità di sperimentare un modo nuovo di incontrare un uomo che mi corrisponda davvero. In un uomo cerco la forza e la determinazione, ma anche la sensibilità e il coraggio di mostrare i propri sentimenti e di viverli con autenticità. Non cerco affatto la superficialità e neppure un eccessivo materialismo, l'identificarsi con le cose anziché con l'interiorità"

