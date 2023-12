Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa contro Gemma Galgani: "Quello che dici è fuori luogo" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi si è stancata di sentire discorsi inutili che non c'entrano con il programma e la sua furia colpisce Gemma Galgani.

Oggi, a Uomini e Donne, si riparte dalla fine della scorsa puntata, con il trono over e una discussione con Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Aurora e Patrizio chiudono la loro frequenza, mentre su Gemma e altri personaggi del trono over si scatena la furia di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa contro Gemma: "Quello che dici, spesso, è fuori luogo"

Alessandro Vicinanza è già in lacrime dopo poche frasi da parte della tronista: il cavaliere dichiara che le sue crisi dipendevano dalle mancanze che sentiva di avere. Anche Maria De Filippi interviene e chiede al cavaliere che forse tutto dipendeva dal fatto che mancava il sentimento, che era già passato tutto. Anche la tronista ammette che lui non è mai stato onesto con lei, che non ha mai detto chiaramente che non provava più nulla per lei ed è questo che l'ha ferita di più. La conduttrice del dating show chiede se può concludere con loro e andare avanti e fa sedere al centro studio Aurora e Patrizio: dopo che l'ultima volta la dama aveva dichiarato di vedere il cavaliere solo come un cugino, anche Patrizio chiede di poter chiudere la conoscenza, perché ha tanto affetto per lei, ma è solo una bella amicizia e nulla di più. I due si salutano con molto affetto e sincerità, mentre Gianni attacca la dama per la sua falsità. Patrizio alla fine saluta anche la conduttrice e lascia il programma.

Spazio anche a Mattia e Asmaa, l'ex corteggiatore di Ida che ha deciso di scendere per corteggiare la dama: i due sono andati a cena insieme e si sono baciati. I due si trovano molto bene tra loro e la dama ha dato la priorità a Mattia, anche se Armando ha chiesto il suo numero e ha cominciato a tartassarla di telefonate e la dama ha preferito bloccarlo, perché il cavaliere è stato molto insistente e preferiva che la dama non conoscesse altri cavalieri. Asmaa dichiara che un comportamento del genere non è accettabile e quindi ha voluto bloccarlo. A quanto pare ci sono alcune situazioni in sospeso tra loro, ma come sottolinea Maria De Filippi è meglio aspettare che torni Armando in studio prima di parlarne.

Al centro studio si siedono Gemma e Antonio, il corteggiatore siciliano che è sceso per conoscerla, nonostante ci siano molti anni di differenza tra loro: i due sono usciti in esterna e durante l'uscita la dama ha chiesto spiegazioni perché ha visto Antonio chiacchierare con Renata. Il corteggiatore dichiara che si è divertito molto e i due si salutano contenti. In studio però si accende una discussione accesa tra Gemma e Gianni, perché la dama ha iniziato a lamentarsi di un cavaliere con cui avrebbe dovuto uscire. La dama si inalbera e torna a posto, ma interviene anche Maria De Filippi: questa volta la conduttrice si è davvero stancata perché sia la dama sia altre persone del trono over non fanno altre che cercare di mettersi in mostra e inziare conversazioni fuori luogo. La padrona di casa ammette che, spesso, preferisce star zitta e non intromettersi, ma troppe volte vengono dette al centro studio cose che non c'entrano con la natura del programma. Per stemperare la sua stessa furia, alla fine, la conduttrice chiede alla dma torinese se vuole ballare con il cavaliere e ritorna il sereno.

Si passa al trono classico e al centro studio si siedono sia Ida, sia Brando Ephikrian e Cristian Forti: per quest'ultimo c'è la notizia che Valeria ha deciso di non presentarsi e lui non ha intenzione di andare a riprenderla, perché c'è stata una segnalazione su di lei che svela che sia interessata a un altro. Nel fratemmpo, Cristian ha portato in esterna Virginia, facendo arrabbiare Valentina. In studio la corteggiatrice dimostra di essere molto delusa dall'atteggiamento del tronista, che tra l'altro non ha chiesto né di Valentina né di Virginia. Cristian ammette di avere una preferenza e che questa settimana ha pensato molto di più a Valentina, per via del loro litigio. Tocca poi a Ida e a Mario, lo speaker napoletano che è sceso a corteggiarla: i due si sono visti a Roma e lo speaker si è raccontato e i due hanno chiacchierato molto e il corteggiatore le dice che la vede più serena e rilassata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne