Uomini e Donne, Ida sbugiarda Ermes: "Anche tuo fratello vuole conoscermi!". E resta colpita da David [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano sbugiarda un corteggiatore e ne resta colpita da un altro, David. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte dalla fine di quella di ieri, lunedì 27 novembre, con Emanuela delusa da Marco Antonio che ha accettato di uscire a cena con Roberta Di Padua. La puntata del dating show di Canale5 è dedicata quasi del tutto a Ida e ai nuovi corteggiatori che sono scesi per le.

Uomini e Donne, Ida sbugiarda Ermes: "Volete conoscermi insieme tu e tuo fratello?". E resta colpita dal nuovo corteggiatore David

L'entrata dei tronisti accende subito gli animi: Ida Platano infatti non riesce a trattenere un commento al veleno sul comportamento di Roberta che subito si è insinuata tra i due personaggi del trono over. Tra le due inizia una breve discussione, nella quale è evidente che tra le due dame continua a non correre buon sangue. Entrano dei nuovi corteggiatori per Ida e tra loro c'è una vecchia conoscenza di Roberta Di Padua: il suo ex corteggiatore Ermes! Dei 4 uomini che scendono per lei, la tronista elimina subito Francesco, per l'età: il ragazzo, infatti, ha 28 anni e Ida ammette che, per quanto sia un bel ragazzo, per lei l'età è ancora un limite e non riesce ad andare oltre.

Ma il colpo di scena è con Ermes: l'ex corteggiatore si presenta, ma Ida lo gela subito e svela che nel suo salone è venuto il fratello e le ha detto che avrebbe voluto conoscerla e si sarebbe presentato nel programma. Perciò, la tronista lo sbugiarda dicendo: "Volete conoscermi entrambi, insieme?" e l'ex corteggiatore evapora dallo studio, dopo che anche Roberta si toglie qualche sassolino dalla scarpa e Ida racconta anche che l'ha anche contattata sui social. Alla fine, dei corteggiatori, Ida decide di tenere solo Mario, speaker radiofonico napoletano di 44 anni.

Al centro studio si passa al trono over e si siedono Gabriella ed Edoardo. Nonostante sembrasse andare tutto bene, i due hanno chiuso la loro conoscenza e a chiudere è stato il cavaliere con un vocale su Whatsapp. In sostanza, Eduardo afferma che tra loro non c'è stato alcun coinvolgimento passionale/emotivo ed è questo che l'ha spinto a chiudere. Gabriella è di parere diverso e inizia a snocciolare tutto ciò che il cavaliere ha omesso, compreso il fastidio che aveva provato quando ha visto il video di lei e Silvio.

Eduardo poco galantemente va a rinfacciare alla dama che i baci tra loro sono stati glaciali e qui si inserisce Barbara che ricorda al napoletano che lui le ha lasciato il numero e poi lo asfalta totalmente. Anche Gianni interviene a sostegno della dama, perché nell'ultima puntata Eduardo aveva dichiarato che per lui quel video non era importante, perché apparteneva al passato. A questo la dama esplode e accusa il cavaliere che è stato falso con lei, perché invece di esporle i suoi dubbi, ha preferito trascinare la loro storia, accusandola di scarsa passione rispetto alla relazione con Silvio. Alla fine, è Maria De Filippi a farli accomodare e dichiarare chiusa la loro frequentazione.

Si torna al trono classico con la prima esterna di Ida: l'ex dama è uscita con Andrea, uno dei corteggiatori che erano scesi per l'appuntamento al buio con lei. I due hanno parlato molto ed entrambi si sono detti d'accordo sull'importanza che la concretezza debba esserci in un rapporto, ma è evidente che nonostante siano stati bene, Ida non è convinta e appare molto imbarazzata dalla situazione, tanto che la tronista si è alzata e se n'è andata via, salutandolo molto freddamente. In studio, Ida gli chiede scusa, perché non sentiva alcun trasporto fisico o emotivo verso lui e anche il corteggiatore ammette che è lo stesso per lui. Così i due si salutano e la dama gli fa arrivare dei fiori per chiedergli scusa di essersi alzata in maniera molto brusca.

Entrano altri 4 corteggiatori per la tronista e sia lei sia Barbara restano colpite da uno di loro, David, un ragazzo cubano di 36 anni che ammette di avere un grande interesse per lei e vorrebbe corteggiarla. Il secondo ragazzo, Alberto, ha solo 33 anni e intavola un discorso sull'età anagrafica e sulla scarsa importanza che deve avere in un rapporto, perché lui in 30 e passa anni ha vissuto e amato tanto. Le sue parole provocano la reazione di qualche cavaliere del trono over, ma anche l'appoggio del terzo corteggiatore. Alla fine, Ida decide di continuare a conoscere solo David, con cui balla una bachata. Il ballo però genera un momento di conflitto tra Alessio e Claudia, perché il cavaliere ha accettato di ballare con Barbara, provocando la rabbia dell'altra che però ammette che con il suo comportamento lui le sta dando solo ulteriori conferme. Inizia tra i due una furiosa discussione, con Alessio che dichiara di non volerla più vedere! Gli animi si accendono sempre di più, mentre anche gli opinionisti prendono le parti di uno o dell'altra.

