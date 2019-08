Uomini e Donne: le anticipazioni della prima registrazione del trono classico

Gossip TV

È tutto pronto per il ritorno del popolare dating show di Maria De Filippi.

È tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 9 settembre 2019. Confermati il trono classico e il trono over mentre, al momento, non si hanno notizie certe sul trono gay.

Le novità sulla nuova stagione di Uomini e Donne

La prima registrazione del trono classico come rivelato nelle ultime ore dal portale de Il Vicolo delle News, è prevista per giovedì 29 agosto. Intanto già ieri, la produzione della trasmissione ha annunciato il nome della prima tronista della nuova stagione di Uomini e Donne. Si tratta di Giulia, una romana di 27 anni, che non ha mai partecipato prima d'ora al popolare dating show di Maria De Filippi: "Vengo da Roma e sto finendo l'università, mi manca l'ultimo anno. Vorrei un lavoro modesto che mi faccia star tranquilla, che mi possa permettere di far star tranquilla mamma che mi permetta di avere una famiglia, non ho grilli per la testa. Mi piacerebbe prendere la seconda laurea e cercare di fare qualcosa all'estero. L'esperienza in Cina sarebbe stata importante, ma non me la sono sentita. Qui lascio mia madre e io sono molto legata, anche per il passato di mia madre è come se fosse qualcosa da proteggere e io la devo difendere. Bisogna trovare un capoccione che si prende cura di me, io metto tutti sotto. Mi tengo sempre una porticina aperta, mi fido ma mi lascio una via di fuga non perché ho paura di impegnarmi, ma penso che la famiglia sia una cosa importante, nonostante non credo nel matrimonio. [...] Io non ho mai tradito ma forse lo sono stata e non riesco a perdonare, non riuscirei a dimenticare. Quando mi innamoro divento 'scema', io compro le cose per lui al supermercato e gli faccio trovare le sue cose. All'inizio ti fregano, poi io ho capito come fregare loro, anche per fare una tattica amorosa serve impegno".

In attesa di scoprire i nuovi tronisti di Uomini e Donne, le indiscrezioni parlano dell'ex corteggiatore Giulio Raselli ed Erica Talco, è stata confermata la presenza di Gemma Galgani. La dama indiscussa del trono over duqnue tornerà alla corte della De Filippi per cercare il grande amore della sua vita.

L'appuntamento è per lunedì 9 settembre, alle 14.45 su Canale 5.