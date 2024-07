Uomini e Donne, Lavinia Mauro: "Ho attraversato un periodo faticoso, ora però..."

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Lavinia Mauro si è raccontata alla rivista ufficiale della trasmissione: ecco cosa ha rivelato!

L'ex tronista di Uomini e Donne, Lavinia Mauro, ha da poche settimane annunciato la rottura con il corteggiatore e sua scelta Alessio Corvino. I due, dopo aver lasciato insieme il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi nell'edizione del 2022/2023, avevano iniziato la loro storia d'amore lontano dalle telecamere, ma a distanza di poco più di un anno hanno preso la sofferta decisione di lasciarsi. Al magazine ufficiale della rivista ha rivelato come trascorrerà questa estate da single e ha rccontato i dettagli di un delicato intervento subito qualche mese fa.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro: "Esco da un periodo difficile, ma ora..."

Dopo mesi di rumors su una presunta crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino, alla fine, la coppia aveva svelato ai followers la verità sulla loro relazione: a malincuore, consapevoli del rispetto e affetto che li avrebbero sempre unito, avevano deciso di prendere strade separate e di non essere più una coppia. Entrambi hanno pubblicato un messaggio su Instagram, in cui avevano chiesto ai fan di rispettare la loro privacy e li avevano ringraziati dell'affetto che avevano mostrato loro.

Lavinia e Alessio si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, quando la prima era tronista e Corvino era uno dei suoi corteggiatori. Dopo oltre 7 mesi di percorso, alla fine, la tronista l'aveva scelto ed era iniziata così una romantica storia d'amore. Lontani dalle telecamere, Lavinia e Alessio avevano vissuto tra Roma e Caserta, trascorrendo insieme weekend, vacanze e momenti di relax per sopperire alla distanza. Nonostante diverse volte avesse smentito i rumors di una crisi, purtroppo, le ultime voci si sono rivelate vere e i due hanno annunciato la loro rottura.

Intervistata dal magazine ufficiale del dating show, Lavinia ha raccontato come trascorrerà questa prima estate da single, dopo il lungo e faticoso periodo vissuto:

"Ho organizzato dei piccoli viaggi con la famiglia e con gli amici, sarà un'estate dedicata agli affetti veri e a ricaricarmi per affrontare l'anno che verrà, che speriamo sia bello energico, soprattutto, dal punto di vista lavorativo. Nei mei passato ho attraversato un periodo faticoso, mentalmente e non solo, quindi, mi serve davvero un po' di relax"

Uomini e Donne, l'ex tronista Lavinia Mauro svela: "Ho subito un intervento e..."

L'ex tronista ha anche raccontato qualche dettagli del delicato intervento che ha subito qualche mese fa: sui social, verso la metà di aprile, aveva pubblicato una storia che la mostrava in un letto d'ospedale con una flebo nel braccio. I fan, preoccupati, avevano chiesto cosa fosse successo e la tronista aveva rivelato di aver dovuto subire una piccola operazione, non aggiungendo altro.

Già in quell'occasione era stata notata l'assenza di Alessio Corvino al fianco della fidanzata e i rumors sulla loro crisi si erano diffusi a macchia d'olio. Al magazine della trasmissione, Lavinia ha rivelato di aver subito un intervento all'addome, ragion per cui, non potrà indossare il bikini, ma un costume intero per proteggere le cicatrici:

"Quest'anno non potrà indossare il bikini, perché ho subito un piccolo intervento all'addome qualche tempo fa e non posso ancora prendere il sole sulle cicatrici."

L'ex tronista ha confessato di volersi dedicare a sé stessa e a riposarsi, in modo da avere le forze necessarie per i cambiamenti che l'aspetteranno da settembre in poi"

