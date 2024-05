Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono lasciati: "Abbiamo deciso di andare ognuno per la sua strada"

Gossip TV

Dopo mesi di rumors, arriva l'ufficialità sulla fine della storia tra due personaggi molto amati di Uomini e Donne: Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Ecco cosa sappiamo!

Dopo mesi di rumors su una presunta crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino, una delle coppie nate nella scorsa edizione di Uomini e Donne, arriva l'annuncio ufficiale: la tronista e il suo corteggiatore e scelta si sono lasciati.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono lasciati: arriva la notizia ufficiale

Nella passata edizione di Uomini e Donne sono nate diverse coppie nel trono classico, ma tutte, oramai, scoppiate: l'ultima che sembrava restare ancora in piedi era quella formata dalla tronista Lavinia Mauro e dalla sua scelta, il corteggiatore Alessio Corvino. La tronista romana aveva scelto il corteggiatore napoletano dopo 7 mesi di conoscenza e la loro storia sembrava procedere a gonfie vele. Pur essendo molto diversi, i due protagonisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi si compensavano molto, come avevano dichiarato in diverse occasioni.

Su Alessio, ad esempio, Lavinia, ospite con lui a Verissimo, aveva dichiarato:

"Non è come lo avete conosciuto in tv, è molto premuroso, ha imparato a conoscermi bene e ora sa come prendermi, sa come placare la mia ansia"

Nonostante nei mesi si fossero susseguiti rumors di crisi tra i due, Lavinia Mauro e Alessio Corvino avevano sempre smentito tutto, ironizzando tante volte sull'eccessiva curiosità dei fan. Purtroppo, da diverse settimane le voci sulla fine di una loro storia si erano intensificate e i fan avevano notato diversi indizi sui social che avevano fatto pensare alla fine del loro amore. Erano scomparse dalla pagina Instagram di Lavinia Mauro le foto insieme ad Alessio Corvino risalenti a marzo, mese in cui si era laureata. Da parte sua, invece, il corteggiatore non pubblicava più scatti insieme alla fidanzata dal mese di febbraio.

La tronista, inoltre, si era sottoposta a una delicata operazione, testimoniata da alcune stories sul suo profilo e anche in quell'occasione, nessuna traccia del corteggiatore. Alla fine, dopo mesi di rumors, a cui si era aggiunta anche la notizia che Lavinia e Alessio sarebbero stati la prima coppia protagonista della prossima edizione di Temptation Island, è arrivata la notizia ufficiale. La storia d'amore tra la tronista e il corteggiatore è finita.

Uomini e Donne, le prime dichiarazioni di Lavinia e Alessio dopo la fine della loro storia

Ad annunciare la fine della loro storia sono stati i diretti interessati con un comunicato ufficiale diffuso sui social. In questi messaggi, la tronista e il corteggiatore hanno raccontato che hanno deciso di proseguire ognuno per la propria strada e che si erano presi del tempo prima di annunciare che il loro amore era terminato, perché avevano entrambi bisogno di metabolizzare quanto stava succedendo.

Sia Alessio sia Lavinia hanno sottolineato che, nonostante la fine della loro storia, il bene e la stima che provano l'uno per l'altra restano immensi e che hanno tutta l'intenzione di tutelare ciò che c'è stato tra di loro, non lasciando che il ricordo del loro amore sia infangato da malelingue o false insinuazioni.

Ecco cosa hanno scritto entrambi sui rispettivi social:

"A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità. Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo, però, non cambia il bene e la stima che c'è tra di noi. Ci teniamo a tutelare la relazione che c'è stata e il rapporto che ad oggi continua a esserci tra di noi. Grazie a tutte le persone che, con tatto e non invadenza, ci hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro sostegno e continuano a farlo. Grazie!"

