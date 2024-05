Uomini e Donne, la sorella di Mario Verona sbotta ancora sui social: "Voi donne non avete capito una cosa..."

Gossip TV

Dopo la messa in onda della puntata di oggi di Uomini e Donne, in cui Mario Verona è di nuovo finito in una bufera al centro studio, la sorella del cavaliere è intervenuta di nuovo sui social. Ecco cosa è successo!

In questa edizione di Uomini e Donne, nel trono over è arrivato un nuovo cavaliere che, almeno inzialmente, ha attirato le simpatie delle dame del parterre e per il quale, ancora a distanza di mesi dal suo ingresso, continuano ad arrivare potenziali corteggiatrici. Stiamo parlando di Mario Verona. Il calciatore ha iniziato una conoscenza con diverse dame, ma con molte di queste la frequentazione si è chiusa in maniera piuttosto brusca.

Uomini e Donne, Mario Verona bidonato anche da Milena

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, 22 maggio, Mario Verona è stato di nuovo protagonista al centro studio del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Dopo aver chiuso la storia con Ilenia Caccavale, che gli ha detto senza mezzi termini che era un uomo di poco valore, il cavaliere ha accettato di proseguire la frequentazione con Milena Parisi. Nonostante tra loro proceda per il meglio, la dama catanese già nelle ultime registrazioni aveva lamentato un comportamento ambiguo da parte del cavaliere.

Mario, infatti, a detta della dama, quando era fuori dal programma dimostrava di tenerci molto a lei, si mostrava geloso se sapeva che doveva uscire con altri uomini e le loro telefonate proseguivano anche per l'intera giornata. Quando, tuttavia, tornavano in studio, Mario si mostrava più distaccato e aveva addirittura affermato di appoggiare il discorso di Ernesto Russo in merito alla fedeltà: solo se davvero innamorato non avrebbe mai tradito la propria compagna.

Milena non ha nascosto la delusione di fronte al comportamento superficiale del cavaliere: nonostante lei gli avesse fatto comprendere di tenerci a lui e di voler avere un'esclusiva, in modo da capire se la loro frequentazione poteva portare a qualcosa, il cavaliere ha preferito far scendere altre dame che erano arrivate in studio per conoscerlo. Questo suo atteggiamento non è stato apprezzato né dalla dama, né dallo studio, tanto che anche Maria De Filippi è intervenuta e ha consigliato al cavaliere di capire se voleva continuare a essere egoista o lasciar andare Milena, dato che non aveva un reale sentimento per lei. Stanca di questo modo di fare, Milena ha bidonato definitivamente il cavaliere e sembra decisa a passare oltre.

Uomini e Donne, la sorella di Mario Verona interviene sui social: "Voi donne non avete ancora capito che..."

Dopo la messa in onda della puntata di oggi, in difesa del cavaliere è intervenuta la sorella, Marta Verona. Quest'ultima, infatti, aveva già pubblicato dei messaggi contro Ilenia, la vecchia fiamma del fratello, per le parole dure che aveva rivolto a Mario e ora ha postato uno scatto in cui è ritratta insieme al fratello, con un lungo messaggio in cui difende Mario e incolpa le altre donne di non averne compreso la natura.

Nel post pubblicato, la sorella del cavaliere ha dichiarato con forza che "l'unica colpa" del fratello era quella di non sapersi esprimere con naturalezza e che è una persona onesta e sincera. Al contrario, ha proseguito Marta Verona, ci sono invece uomini che sono viscidi e bugiardi e vengono costantemente difesi dalle donne, mentre suo fratello, che è una persona per bene, viene così pubblicamente umiliato:

"Mi ritrovo a fare questo post perché l’unico “problema” di mio fratello è che probabilmente non si sa esprimere fluentemente come tanti e mi piace esprimere il mio parere senza che lui assolutamente me lo chieda. Purtroppo voi donne non avete capito una cosa, che se un uomo secondo voi è viscido, ritard*to, cattivo, traditore e quant’altro, nessuno vi costringe a frequentarlo e conoscerlo. Potete offendere quanto volete, ma mio fratello è onesto e sincero, è così. Non ha ucciso né offeso nessuno. Dite che lo difendo xke sono la sorella e invece non è così perché il mio parere è che non frequenterei un uomo così, ma non per questo devo offenderlo, io sono una persona decisa e so cosa voglio. Esistono uomini bugiardi, traditori, che si fingono innamorati, eppure li elogiate. Lui esprime apertamente quello che è punto. E quando una persona è così, se non vi piace non la frequentate. Ognuno di noi deve imparare a scegliere cosa vuole e cosa no senza dare la colpa agli altri. Finché non vi mettete questo in testa, perché sicuramente vi raffigurate nell’uomo/donna vittima e quindi siete incattiviti, potete scrivere che volete. Ma chi sta male siete voi, non di certo lui, he vive come vuole. Di certo quando insultare, fate pena, sappiatelo."

Sui social il comportamento di Mario Verona ha infastidito molto i fan del programma, per i quali l'atteggiamento del cavaliere è molto ambiguo e non è parso per nulla sincero. Se inizialmente Milena sembrava propensa a credergli e ad aspettare i suoi tempi, ora, invece, la dama si è stancata dell'indecisione del cavaliere e ha deciso di mettere un punto alla sua storia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne