Uomini e Donne, Ilenia asfalta Mario e chiude: "Non vali niente come uomo!". Alessia fa furore al centro studio! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, il trono over vede protagonista Ilenia, che decide di chiudere con Mario Verona. Ma anche Alessia e il suo nuovo cavaliere fanno furore al centro studio!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne riprende dalla fine del trono classico con Daniele Paudice. Maggior spazio alle dinamiche del trono over con Milena, Mario e Ilenia. Ma c'è spazio anche per le risate al centro studio grazie ad Alessia e Alessio e al racconto della loro conoscenza senza peli sulla lingua!

Uomini e Donne, Ilenia asfalta Mario al centro studio: "Non vali niente come uomo!"

Marika Abbonato, dopo un ballo, scoppia a piangere, perché sente che Daniele ha una netta preferenza per Gaia Gigli. Quest'ultima, però, ribatte che è la sua stessa paura e anche il tronista ammette che ha un certo trasporto per entrambe e non ha una preferenza ancora. Anche Gianni Sperti interviene e afferma che secondo lui Daniele ha una certa predisposizione per una delle due corteggiatrici e dovrebbe essere più onesto. Si passa al trono over e al centro studio si siedono Mario Verona e le due donne che sta conoscendo: Milena e Ilenia.

Tra quest'ultima e Mario volano stracci: la dama ritiene che il corteggiatore non faccia nulla per lei e che ha una netta preferenza per Milena e che lui non dà alcun peso alle dimostrazioni di ciò che ha fatto per lui. Anche Maria De Filippi interviene e prova a far comprendere al cavaliere perché la dama è così infuriata. Ma alla fine, Ilenia decide di chiudere con Mario, arrivando a dirgli che non vale niente come uomo! A queste parole, qualche cavaliere del parterre resta sbalordito, ma Ilenia ribatte che se lei parla così è perché il cavaliere durante una telefonata le ha mancato di rispetto ed è stato molto volgare con lei.

Milena anche decide di intervenire e non è molto entusiasta del comportamento di Mario, soprattutto, perché è evidente che Mario sta chiudendo con Ilenia non perché non gli piaccia, ma perché non ha apprezzato il suo atteggiamento. Quando però Milena si vanta di come sa ascoltare gli uomini che conosce e di quanto sia empatica, Gianni e Tina sbuffano e le danno della maestrina. Alla fine della discussione Ilenia se ne va e saluta Maria De Filippi e altre due dame, rifiutanto però il saluto di Mario. Quest'ultimo balla poi con Milena.

Ancora trono over con Sabrina e il nuovo cavaliere che sta conoscendo, Fabio: quest'ultimo ammette che la dama è una donna meravigliosa e che la loro serata è stata molto piacevole. Ma svela anche che sta ancora rimuginando su ciò che ha detto Jasna su di lui al centro studio e che anche se non porta rancore è ancora molto dispiaciuto. Sabrina intanto svela che è stata molto bene anche lei, ma il cavaliere ammette anche che vorrebbe sospendere la frequentazione e conoscere altre persone. La dama rivela che il cavaliere le aveva già anticipato tutto, ma è comunque un duro colpo, soprattutto, perché Fabio dichiara che vuole trovare una donna con una marcia in più.

Uomini e Donne, Alessia e Alessio: limoni e risate al centro studio!

A queste parole, interviene Alessia: la dama si è già fatta conoscere per le sue forti opinioni e anche in questo caso bacchetta il cavaliere, dicendogli che dovrebbe capire se è lui ad avere una marcia in più e che dovrebbe abbassare la cresta. L'intervento di Alessia spinge Sabrina a ritornare alla carica con Fabio e a sua volta il cavaliere viene difeso da Renata.

Inizia una discussione tra Sabrina, Renata e Tiziana, che accusa la seconda di essere pesante a intervenire così. Anche un'altra dama, Patrizia, prende la parola e dichiara che nel parterre maschile c'è molta incoerenza: il suo discorso è anche l'occasione per raccontare della disastrosa conoscenza con Salvatore, ex fiamma di Barbara De Santi.

Spazio anche ad Alessia che sta conoscendo Alessio, un nuovo cavaliere del parterre. Il loro racocnto è molto divertente e i due ammettono senza tanti problemi, al centro studio, che hanno...limonato alla grande! La dama ammette che sperava che il cavaliere non avesse voluto lasciare il numero anche a Cristina, che però l'ha rifiutato, ma Alessio dichiara - un po' preoccupato per la reazione di Alessia, un po' perché è ciò che desidera - che non lascerà il numero ad altre dame. Questo perché "quando trovi quello che stavi cercando, devi darti il tempo di guardare con attenzione", provocando uno scrociante applauso in studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne