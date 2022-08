Uomini e Donne, l'accorato appello di Sossio Aruta ha trovato ascolto: realizzato il sogno dell'ex cavaliere

Gossip TV

L'ex cavaliere campano del dating show di Uomini e Donne, ha finalmente realizzato il suo grande desiderio.

Sossio Aruta,l'ex noto volto del dating show di Uomini e Donne ed ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha finalmente realizzato il suo sogno. Dopo una lunghissima carriera dedita al calcio militando in numerose squadre tra cui l'Ascoli e il Pescara in serie B e C, è diventato allenatore.

Uomini e Donne, l'accorato appello di Sossio Aruta ha trovato ascolto

L'ex cavaliere del parterre dell'over, il mese scorso, aveva fatto un accorato appello (oggetto poi di molte critiche) con il quale sperava di poter trovare un ruolo come tecnico dopo quasi 40 anni di attività agonistica:

Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006. Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono voglioso e carico di mettere a disposizione la mia esperienza calcistica accumulata in quasi 40 anni di calcio giocato. No perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa seria ed è un lavoro. Io vivo in Puglia, ma mi posso spostare in qualsiasi regione italiana.

Il sogno si è avverato e oggi Sossio ha comunicato sui social l'importante novità che riguarderà il suo futuro professionale. Il 51enne, originario di Castellammare di Stabia, sarà il il nuovo tecnico sportivo della squadra giovanile del Virtus Taranto Calcio.

Ecco la notizia riportata dal Sussidario:

"A rispondere all’appello di Sossio è stata la squadra del Virtus Taranto Calcio che ha deciso di affidargli gli allievi giovanissimi esordienti. “Sarà mister Sossio Aruta l’allenatore degli allievi giovanissimi esordienti al faro sport di San Vito… benvenuto MISTER nella meravigliosa famiglia Virtus Taranto Calcio”.

