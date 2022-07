Uomini e Donne, l'appello sui social di Sossio Aruta, l'ex cavaliere cerca un lavoro

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne su Instagram: "Ho provato con in modo professionale attraverso addetti ai lavori ma...."

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta, è in cerca di un lavoro. L'appello arriva direttamente dall'ex calciatore campano sui social.

Oggi, il 51enne originario di Castellammare di Stabia, dopo tanti anni trascorsi nei campi di calcio in diverse squadre in diversione divisioni tra cui la Serie B con la maglia del Pescara, si ritrova in un certo senso in panchina, con tanta voglia di realizzare un sogno, quello di allenare una sua squadra.

Uomini e Donne, l'appello sui social di Sossio Aruta: cerca un lavoro

Sossio, durante la sua lunga carriera calcistica ha partecipato ad diverse trasmissione televisive di Mediaset. L'esordio sul piccolo schermo è avvenuto con Campioni, il sogno, reality show dedicato al mondo del pallone. Successivamente, Aruta, è stato per diversi anni tra i partecipanti del trono over di Uomini e Donne e ancora a Temptation Island Vip con cui ha partecipato con la sua attuale compagna Ursula Bennardo, conosciuta proprio nel dating show di Canale 5 e infine il Grande Fratello Vip nel 2022, reality in cui si è classificato terzo.

Sossio, che oggi vive a Taranto, città natale di Ursula, attraverso il suo profilo Instagram, ha colto l'occasione per fare un accorato appello:

"Ho provato in modo professionale attraverso addetti ai lavori, conoscenze e amici, ma purtroppo ancora nulla. Ho deciso di fare un appello. Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006. Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono voglioso e carico di mettere a disposizione la mia esperienza calcistica accumulata in quasi 40 anni di calcio giocato. No perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa seria ed è un lavoro. Io vivo in Puglia, ma mi posso spostare in qualsiasi regione italiana."

