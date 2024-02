Uomini e Donne, Karina Cascella risponde alle critiche per il primo posto di Geolier al Festival di Sanremo: "Ignoranti"

Gossip TV

Karina Cascella, ex volto di Uomini e Donne, ha commentato le critiche rivolte a Geolier, rapper napoletano che nella seconda serata di Sanremo2024 si è posizionato al primo posto nella classifica parziale.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è stata un altro successo Rai per Amadeus: mescolando varietà, musica e comicitià (anche se le gag comiche che hanno coinvolto John Travolta sono state davvero pessime), il conduttore e direttore artistico della 74esima edizione della kermesse canora ha fatto incetta di ascolti e ha permesso al pubblico di ascoltare i brani dei 30 Big in concorso.

Sanremo 2024, Geolier criticato per il primo posto nella classifica parziale: in sua difesa arriva Karina Cascella

Ieri sera, soltanto 15 di essi si sono esibiti sul palco dell'Ariston e tra loro c'era il rapper napoletano Geolier che, con la sua hit I p'te tu p'me ha ottenuto oltre 17mila visualizzazioni, confermandosi come uno dei cantanti più ascoltati di questa edizione di Sanremo2024. Se nella prima serata la sala stampa non aveva ritenuto il suo pezzo abbastanza incisivo per essere inserito tra le prime cinque posizioni, nella seconda serata, invece, Geolier si è posizionato al primo posto nella classifica parziale.

Il risultato è stato festeggiato con gioia dal diretto interessato e dai tanti fan che, non solo a Napoli, lo seguono e lo amano. Tuttavia, c'è anche chi, invece, ha commentato con tono sprezzante il primo posto del rapper napoletano, manifestando perplessità anche in merito a una sua vittoria della kermesse. Il vincitore di Sanremo2024, infatti, come di consueto, rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest e molti hanno ritenuto il rapper inadatto a tale compito/onore.

Mentre le critiche verso Geolier si sono sprecate nel corso di queste due serate, c'è anche chi ha deciso di farsi avanti per difenderlo, esprimendo il proprio disappunto sui social. Questo è il caso di un ex volto di Uomini e Donne, Karina Cascella, ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Dopo aver letto tutte le cattiverie lette sul web, Cascella ha pubblicato alcune storie in cui accusava di razzismo e ignoranza chi aveva criticato il primo posto di Geolier nella classifica parziale. Su Instagram. Cascella ha pubblicato alcuni dei commenti contro il rapper e ha aggiunto a didascalia di questi:

"Solo una minima parte dei commenti al primo posto di Geolier. Vorrei ricordare ai razzisti ignoranti che il Festival di Sanremo è il festival della musica italiana. E che un cantante napoletano, in questo caso Geolier, è italiano"

