Uomini e Donne, ''Ida Platano? Un altro caso disperato'': parole al vetriolo per la dama

Giorgio Manetti riserva parole durissime a Ida Platano, soprattutto dopo gli ultimi scontri con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne.

Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne con l’intenzione di voltare pagina, ma non sembra esserci riuscita. La dama bresciana non sta convincendo il pubblico, perplesso dai suoi alterchi con l’ex Riccardo Guarnieri e dalla gelosia nei confronti di Alessandro Vicinanza, e soprattutto non sta conoscendo un volto storico del Trono Over che spara a zero su Ida.

Uomini e Donne, Ida Platano nel mirino di un noto ex cavaliere

Negli ultimi mesi, Ida Platano sta lasciando il pubblico di Uomini e Donne sempre più perplesso. La dama bresciana ha frequentato alcuni cavalieri ma nessuna frequentazione si è trasformata in una relazione seria, portando grande dispiacere nel cuore di Ida che ogni volta si è professata molto interessata, quasi vicina all’innamoramento. Il ritorno di Riccardo Guarnieri in studio ha complicato la situazione, dato che Ida ha scordato tutti i suoi ultimi amori per tornare a sperare di poter ricominciare con il suo storico ex fidanzato, il quale invece l’ha invitata a cena per poi scaricarla definitivamente.

La nuova stagione di Uomini e Donne continua a presentarci Ida innamorata di Riccardo, in cerca di un continuo confronto con il cavaliere pugliese, che poi nega tornando a frequentare vecchie fiamme come Alessandro Vicinanza, o provare a conoscere nuovi cavalieri. Insomma, la situazione è complicata e, mentre l’amica Gemma Galgani si mostra furiosa con Tina Cipollari, l’ex cavaliere Giorgio Manetti ci va giù pesante con Platano.

Per lui, infatti, la dama brescia è “un altro caso disperato” e lo sarebbe ancora più della sua ex Gemma che, almeno secondo il cavaliere toscano, perlomeno mantiene un certo decoro ed è dotata di una naturale eleganza. Nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Giorgio ha lanciato nuove provocazioni a Galgani, insinuando che la donna viva in funzione del programma.

