Uomini e Donne, Gemma Galgani è furiosa con Tina Cipollari: lo sta facendo anche questa volta!

Gemma Galgani è tornata a Uomini e Donne in cerca dell’amore ma sostiene che Tina Cipollari le renda la vita impossibile. Sarà veramente così?

La nuova stagione di Uomini e Donne sarà anche l’ultima per Gemma Galgani? La dama torinese si è impegnata a promettere di trovare finalmente l’amore, ma sembra che non vi siano ancora i giusti pretendenti in vista. Secondo Gemma, inoltre, la causa della sua solitudine sarebbe da ritrovare anche nei tiri mancini dell’opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Gemma Galgani è certa: tutta colpa di Tina!

Uomini e Donne è tornato su Canale 5 e Gemma Galgani ha aperto la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, facendo la conoscenza del cavaliere francese Didier. Il primo appuntamento della stagione si è rivelato un disastro per la dama torinese che è stata mollata in studio, senza troppe cerimonie, protestando per il fatto che al cavaliere fosse stato concesso di rimanere in studio, nonostante sceso appositamente per conquistare lei. Gemma, che ha fatto una promessa a Maria, si è scontrata con Tina Cipollari che da anni ormai le dà del filo da torcere con i suoi commenti taglienti e le previsione pessimiste sui suoi flirt.

Secondo Gemma, è proprio per colpa di Tina e delle sue parole negative che i cavalieri fuggono via, declinando l’invito ad approfondire la conoscenza. La dama si è sfogata tra le pagine di Nuovo Tv, ammettendo: “Fa scappare tutti i miei corteggiatori e mi deride perché sono una sognatrice”. Gemma è convinta che l’opinionista, avendo un grande ascendente sul pubblico, metta in imbarazzo i suoi pretendenti, che la mollano prima di incontrare le critiche dei fan di Uomini e Donne, incitati da Tina ad attaccare.

Secondo gli spettatori, tuttavia, non è così: Cipollari sta semplicemente riportando i commenti della maggior parte del pubblico, che è stanco di vedere Gemma non riuscire a concludere alcun rapporto. Nelle ultime puntate, poi, la torinese ha fatto infuriare, rifiutandosi di conoscere un nuovo cavaliere poiché poco persuasa dal suo aspetto fisico, dando adito a coloro che l’accusano di essere in cerca di un uomo giovane e piacente.

