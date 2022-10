Uomini e Donne, Ida Platano su Instagram dopo lo scontro con Roberta: "La pazzia.." E arriva anche il commento della Di Padua

Gossip TV

Ieri, nel corso dell'ultimo appuntamento con Uomini e Donne, abbiamo assistito ad un scontro infuocato tra Ida Platano e Roberta di Padua.

Uomini e Donne, Ida e Roberta, dopo lo scontro, commentano la puntata sui social

La dama bresciana, al centro dello studio con Alessandro Vicinanza, si è ritrovata a discutere animatamene con Roberta che ha fatto presente più volte che il cavaliere le aveva rivolto parole importanti che mai le avrebbero fatto pensare ad un ritorno con la Platano.

Per quest'ultima è stato inevitabile replicare a Roberta e tra loro sono volati stracci come mai prima. La Platano ha fatto presente alla Di Padua di interessarsi sempre a suoi ex fidanzati che poi, puntualmente, ritornano da lei. Roberta, dal canto suo, ha esortato Ida a scendere dal piedistallo, deridendola anche per il fatto di mostrarsi sempre particolarmente pesante nei confronti degli uomini.

La dama di Cassino si è anche detta convinta che l'astio della Platano sia dovuto alla sua frequentazione con Riccardo quando la coppia aveva deciso di lasciare il programma insieme con tanto di petali rosa a suggellare il loro amore. Una situazione che, secondo Roberta, ha sempre suscitato rabbia e rancore a Ida che non ha mai digerito l'interesse di Riccardo manifestato così palesemente verso una dama.

Le due dame dell'over, ormai in guerra aperta, hanno commentato sui social la puntata del dating show che l'ha viste protagoniste.

Ida ha condiviso alcuni commenti che hanno elogiato il suo comportamento aggiungendo una frase in cui ha voluto puntualizzare di non dare più peso ai giudizi della gente.

"La pazzia è come il paradiso. Quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire, sei vicino al cielo", ha scritto la dama.

E Roberta? La dama di Cassino ha condiviso a sua volta alcuni commenti di elogi: "Questa fottuta regina ha fatto scoppiare fegati senza scomporsi, Roberta sei tutti noi" e ancora: "Inchinamici di fronte a questa regina, sei una grande!"

