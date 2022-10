Uomini e Donne, volano stracci tra Roberta e Ida: lo spettacolo grottesco (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, è scontro di fuoco tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani scopre che Roberto ha lasciato il programma senza neppure salutarla. Ida Platano e Roberta Di Padua sono scatenate: lo scontro assume toni sempre più grotteschi, mentre Alessandro Vicinanza cambia continuamente la sua versione dei fatti.

Uomini e Donne: Ida Platano fuori controllo

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un annuncio shock: Roberto ha deciso di lasciare il programma senza dare spiegazioni a Gemma Galgani, se non alla dama Silvia. Lei, riportando quanto detto dal cavaliere al telefono, ha ammesso che Roberto ha preferito andarsene anche perché si sentiva molto pressato dalla dama torinese. Dopo quanto dichiarato da Roberta Di Padua, che ha smascherato Alessandro Vicinanza, Ida Platano e il cavaliere partenopeo hanno un confronto in studio a fine registrazione. La dama bresciana ha titubato molto, avendo ascoltato il racconto della rivale, per poi convincersi a continuare la conoscenza.

In studio, Roberta ribadisce che Alessandro le ha detto molte cose importanti, altrimenti non sarebbe stata così presa dalla loro conoscenza al punto di pensare di uscire insieme, mentre Ida racconta che il cavaliere le ha detto che ha sempre pensato a lei, che non l’ha mai dimenticata. Ida, inoltre, racconta che Alessandro le ha rivelato che Roberta l’ha chiamata “ammoscia pa**e” davanti ai suoi parenti mentre la dama di Cassino nega, rivelando che queste parole veniva proprio da lui. Platano accusa la rivale di nominarla sempre e di pensare sempre a lei, a come sminuirla, e Roberta sbotta:

“Non lo dico io, lo dice tutta Italia che è una moscia. Ma chi ti si incu** Ida Platano! Scendi dal piedistallo, tu qua dentro non hai il monopolio”.

La dama bresciana perde la calma, dando vita ad un siparietto veramente ridicolo considerando che sino a poche settimane prima era lei a parlare male di Alessandro, mentre ora sembra decisa a farlo passare come il suo grande amore. Secondo Tina Cipollari è assurdo pensare che le parole e i gesti fatti con Roberta non fosse importanti, dato che anche con lei si è esposto tanto, e la dama conferma che molte affermazioni non sono avvenuti durante momenti di intimità come sostiene il cavaliere, dunque non si tratta di parole dette a causa di momenti particolari. Lo scontro imperversa, e Ida assume toni sempre più grotteschi durante lo scontro con Roberta, mostrandosi sin troppo arrabbiata con lei. Insomma, sembra palese che la dama bresciana sia ancora offesa per il fatto che Riccardo scelse di lasciare il programma con la rivale.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.