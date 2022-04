Uomini e Donne, Ida Platano sparisce dallo studio poi provoca Tina Cipollari sui social

Gossip TV

Ida Platano sembra aver qualcosa di molto importante da dire all’opinionista di Uomini e Donne.

Ida Platano è assente dallo studio di Uomini e Donne e molti credono che sia tutta colpa di Tina Cipollari, che nelle ultime settimane ha attaccato ferocemente la dama bresciana, arrivando a mettere in dubbio la sua sincerità nei confronti della trasmissione e dei cavaliere che ha frequentato. Nonostante la distanza, Platano spedisce una velenosa stoccata alla verace opinionista, prendendosi una piccola rivincita.

Uomini e Donne, Ida Platano provoca Tina Cipollari

Da quando Riccardo Guarnieri è tornato nel studio di Uomini e Donne, si respira un’aria tesissima tra Ida Platano e Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha notato il modo in cui la dama bresciana guarda con occhi sognanti il suo ex fidanzato, lo stesso che fino a pochi mesi prima accusava di averla ferita al punto da dover intraprendere un percorso psicologico importante. Ida e Riccardo si sono chiariti ma la storia non è finita qui, dato che il cavaliere pugliese si intromette spesso a favore dell’ex e lei ha smesso di frequentare cavalieri forse in attesa di un cenno da parte di Guarnieri. Secondo Tina questo atteggiamento è assurdo, soprattutto alla luce del fatto che neppure poche settimane prima, Ida aveva pianto disperata al centro dello studio confessando di essere innamorata di Alessandro Vicinanza, il quale invece aveva preferito mettere in chiaro la situazione non potendo ricambiare i sentimenti della dama.

Così, Tina e Ida hanno iniziato a scontrarsi sempre più ferocemente e, mentre emerge una verità shock su una rissa in studio, l’opinionista ha accusato Platano di volersi presentare sempre come la vittima indifesa della situazione, mettendo in dubbio la sincerità della bresciana a causa delle sponsorizzazioni che lancia sui social. Negli ultimi giorni, dopo aver abbandonato Uomini e Donne in lacrime, Ida è stata assente ingiustificata e il popolo del web si è allarmato, supponendo che la dama avesse deciso di dire basta a Tina e alla trasmissione.

“Buongiorno, buongiorno sti cavoli, vivere come cavolo ci piace”. Inizia così lo sfogo di Platano sui social, dove gode di molta popolarità ed è seguita da tantissimi fan, che si spertica poi in dediche sull’amore e sulla volontà di trovare un uomo che le stia sempre al fianco. Ida, insomma, non si lascia intimorire di certo da Cipollari e lancia questa frecciatina ai danni della rivale, con la quale siamo certi la guerra è appena iniziata.

