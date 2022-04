Uomini e Donne, ''Rissa feroce, le ha strappato i capelli'': la testimonianza shock

Gossip TV

L’ex dama di Uomini e Donne racconta un episodio assurdo che è stato censurato dalla redazione, poiché troppo violento.

Nello studio di Uomini e Donne vanno in scena clamorosi di imprevisti, tradimenti inaspettati e lieto fine romantici, ma a quanto pare c’è spazio anche per scontri corporali che finiscono con l’essere censurati dalla redazione, sparendo così dalla messa in onda. A spifferare tutto ci ha pensato Elena Scielzo, ex dama del Trono Over, che descrive una rissa bruttissima avvenuta nello studio del dating show, condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Elena Scielzo svela tutto!

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, spiegando i reali motivi dietro al suo abbandono, Elena Scielzo è tornata a parlare della sua avventura nello studio del dating show di Canale5, durante una diretta su Instagram insieme a Marika Geraci e Diego, la coppia in aperta opposizione alla redazione per essere stata silurata senza tanti complimenti, non permettendo loro neppure di raccontare il lieto fine tanto atteso. Siamo abituati un po’ a tutto ormai, come a Bruno che accusa Pinuccia di essersi tolta la dentiera durante la cena, o a Luca Salatino che continua il suo percorso con ben tre c corteggiatrici, offendendosi se una di loro si rifiuta di baciarlo perché vorrebbe vederlo più convinto, ma non tutto ciò che accade in studio viene mostrato al pubblico. Elena, infatti, ha svelato la redazione si è vista costretta a censurare un episodio bruttissimo, una rissa che si è scatenata tra Giuliana e Stefania.

“Giuliana è andata vicina alla rivale e le ha strappato i capelli. Ho cercato di fermarla, ma stavamo per cadere, è stato un atteggiamento violento”.

Scielzo, inoltre, ha commentato caustica le ultime novità su Ida Platano, che da quando Riccardo Guarnieri è tornato in studio sembra aver riacquistato il sorriso, non trovando coerente l’atteggiamento della dama, per poi sputare veleno anche su Gianluca, cavaliere che sta conoscendo Sara Zilli. Secondo l’ex dama del Trono Over, infatti, Gianluca sarebbe un uomo scorretto, interessato alla viabilità che potrebbe regalargli il programma più che alla ricerca dell’amore.

