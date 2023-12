Uomini e Donne, Ida Platano lapidaria sui suoi corteggiatori: "Devono darmi certezze, altrimenti.." [VIDEO]

Gossip TV

La nuova tronista di Uomini e Donne Ida Platano ha rivelato cosa si aspetta dai suoi corteggiatori. Ecco cosa ha dichiarato!

Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, la tronista Ida Platano e i suoi corteggiatori, Mario e David, hanno avuto una discussione: per l'ex dama del trono over del dating show di Canale5, entrambi sono sembrati troppo passivi quando hanno visto scendere anche un terzo corteggiatore, Ernesto Russo, e la loro mancata reazione ha provocato dei forti dubbi in Ida.

Uomini e Donne, Ida Platano dura con i corteggiatori

La delusione di Ida era palpabile anche in puntata: la tronista ha ammesso di non aver molto apprezzato la passività dei suoi corteggiatori di fronte all'arrivo di un nuovo rivale. Mario, inzialmente, ha dichiarato di non essere il tipo da fare scenate, ma poi è stato lui stesso a confermare di aver provato un certo fastidio nel vedere che la tronista del programma di Maria De Filippi portava in esterna Ernesto e non lui.

In un video del dopo puntata, Ida ha confidato di non sentirsi sicura di ciò che le hanno detto i corteggiatori e che avrebbe voluto maggiori dimostrazioni da parte loro:

"Per quanto riguarda Mario, lui dice che non parla, non dice la sua, ma che è carattere...Vedremo. Io non volevo fare polemica, però non ho visto una reazione da lui e David e in puntata ti passano per la testa tante cose, quando sei lì è difficile. Però mi metto anche nei panni dell'altro, come viene visto questo percorso. Io sarei più diretta, scatterei subito, però non è da tutti. Volevo solo delle dimostrazioni..."

Anche David non ha mostrato alcun risentimento e questo ha anche alimentato il sospetto di Tina Cipollari che sia un personaggio costruito, finto, per nulla naturale. Al momento, infatti, sembra che Ida sia più propensa a uscire con Mario o Ernesto, probabilmente, per una maggiore affinità e per un senso di sicurezza che entrambi le trasmettono.

