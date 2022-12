Uomini e Donne ha raggiunto un importante traguardo, Maria De Filippi è…

Gossip TV

Maria De Filippi può dirsi soddisfatta del suo Uomini e Donne. È lei la regina del primo pomeriggio televisivo.

La nuova stagione di Uomini e Donne è decisamente una stagione da record. Il dating show di Maria De Filippi, dopo più di un ventennio di messa in onda su Canale 5, continua a registrare picchi di share altissimi che rendono la presentatrice la regina della fascia oraria pomeridiana, ancora una volta.

Uomini e Donne, Maria De Filippi trionfa senza rivali

Con picchi di share da capogiro, Maria De Filippi sta trascorrendo le festività natalizie con la consapevolezza che Uomini e Donne è il programma più seguito della televisione italiana in quella fascia oraria. Un nuovo record per la presentatrice, pronta a tornare con le nuove puntate del dating show su Canale 5. La stagione televisiva di Uomini e Donne si è inizialmente concentrata sulla vita sentimentale di Ida Platano, tra le dame più chiacchierate del trono over, che si è decisa a chiudere per sempre con Riccardo Guarnieri e a lasciare il programma, intraprendendo una nuova storia d’amore con Alessandro Vicinanza.

Il quadrilatero che si è formato tra Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta Di Padua ha decisamente acceso gli animi dei telespettatori, che hanno premiato il format con share compreso tra il 23 e il 26%, picchi degni di una prima serata. La situazione non è cambiata con l’addio di Ida e Alessandro, che sono sempre più innamorati in barbara alle malelingue, dato che si sono susseguiti numero colpi di scena. Federico Aversano ha lasciato il trono senza scegliere nessuno, così come farà Federico Dainese secondo le Anticipazioni.

La presentatrice ha allontanato Pinuccia dopo una sceneggiata di gelosia ad Alessandro Rausa, scioccato dalla cattiveria della dama di Vigevano. A Uomini e Donne è tornato Biagio Di Maro, che ha iniziato a collezionare una sequela di figuracce epiche che hanno entusiasmato il pubblico. Infine, a tenere banco, la rivalità tra Alice e Carola che si sono affrontate in una bagarre social, pronte a scoprire chi tra loro sarà la scelta del tronista Federico Nicotera. Insomma, una stagione televisiva con i fiocchi, che riprenderà dal 9 gennaio 2022 al consueto orario, dopo lo stop per le vacanze di Natale.

