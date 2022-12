Uomini e Donne, bagarre social tra Carola e Alice? Cosa succede alle corteggiatrici di Federico Nicotera

Gossip TV

Le Anticipazioni di Uomini e Donne parlando di maretta tra le corteggiatrici di Federico Nicotera, che spostano lo scontro sui social.

La rivalità tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli è sempre più forte. Le due corteggiatrici di Uomini e Donne sono agguerrite, entrambe vogliono essere la scelta di Federico Nicotera, e le ultime Anticipazioni parlano di un nuovo scontro scaturito proprio dal romano. Nel frattempo, sembra che la bagarre si sia spostata sui social, con neppure troppo velate frecciatine scambiate su Instagram.

Uomini e Donne, Carola contro Alice: è scontro sui social

Le due corteggiatrici di Federico Nicotera stanno dando spettacolo nello studio di Uomini e Donne. Alice Barisciani e Carola Carpanelli sono due ragazze totalmente diverse tra loro e per questo non riescono a capire come il tronista romano possa essere interessato ad entrambe: mentre Carola è una ragazza giovane e spensierata che ama uscire con gli amici e ha timore di sbagliare, Alice è determinata e sicura di sé anche a causa della sua storia personale che l’ha costretta a crescere prima del tempo.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che, nel corso dell’ultima registrazione del dating show di Canale 5, Federico si troverà nuovamente diviso tra Alice e Carola. Il romano è uscito con Alice, Carola non l’ha presa bene e si è rifugiata dietro le quinte ammettendo di non voler più tornare in studio, per poi essere convinta da Maria De Filippi a fare il suo ingresso per un chiarimento con Nicotera. Insomma, il romano ha un bel grattacapo da risolvere prima della scelta. Nel frattempo, sembra che l’antipatia tra Alice e Carola sia sfociata in una bagarre social, quando Barisciani ha condiviso un pensiero che in tanti hanno additato come una provocazione.

“State lontani da chi non si inc***a mai, non ha mai l’ansia, non sbaglia mai, non si emoziona per niente, non ha nessuna passione, sorride sempre, non dice mai parolacce, sta simpatico a tutti e soprattutto non odia nessuno. Sono serial killer”.

Carola, forse avvertita dalle fan del gesto della rivale in amore, ha replicato attraverso la canzone “Anche Fragile” di Elisa. Chi tra Alice e Carola sarà la scelta di Federico Nicotera?

