Uomini e Donne, anticipazioni: Federico Dainese ha abbandonato il trono

Oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Dopo Federica Aversano anche Federico Dainese ha deciso di lasciare il trono del dating show.

Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover:

Anticipazioni trono classico:

Federico Dainese ha lasciato il trono.

Federico N. è uscito in esterna con Alice. In studio lei si è lamentata per cose che ha visto in onda da casa (riguardando le puntate). Carola non voleva entrare in studio dopo il litigio che c’è stato tra lei e Federico alla fine della scorsa puntata. Alla fine, grazie all’intervento di Maria è entrata. Ma era comunque arrabbiatissima e delusa, dicendo più volte che non vuole tornare. Federico ha ballato con Carola e Alice è uscita dallo studio.

Lavinia ha fatto un’esterna bellissima con Alessio Corvino e una con Alessio Campoli. Quest’ultimo le ha organizzato una cena in un ristorante francese in cui in passato i suoi genitori (mamma d papà di lei) si sono corteggiati.

Anticipazioni trono over:

Gemma ha deciso di interrompere la conoscenza con Agostino perché a lei lui non piace. Alessandro è uscito sia con Gemma che con Paola. Di Gemma si è vista un’esterna di un aperitivo con lui. Alessandro poi è uscito anche con Paola e lui inizialmente ha dichiarato che c’è stato anche un bacio a stampo e Paola è uscita piangendo dallo studio. Ha innescato una discussione e alla fine esce che c’è stato ben altro. Accuse reciproche tra i due.

Insieme a loro al centro studio erano sedute anche Silvia e Pamela, quest’ultima si alza sdegnata. Gemma difende Alessandro dicendo che lui con lei non si è comportato male. Tina la attacca. Riccardo ha ribadito la chiusura della frequentazione con Gloria. Per lei scende un cavaliere che si chiama Umberto e lo tiene.

