Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi ha un nuovo amore: ecco di chi si tratta

Gossip TV

Nessun ritorno di fiamma tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, ex protagonisti di Uomini e Donne. L'ex corteggiatore, infatti, ha trovato un nuovo amore e ha voltato definitivamente pagina. Ecco chi è la nuova fiamma.

Tra i protagonisti di Uomini e Donne che i fan ricordano ci sono Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Rispettivamente corteggiatore e tronista nel 2018, la cui storia d'amore ha appassionato i fan del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Al momento della scelta Nilufar aveva compreso che il suo cuore batteva per Giordano e così i due sono usciti insieme dalla trasmissione. Quell'anno misero alla prova la loro storia nella prima edizione di Temptation Island, regalando al pubblico alcuni momenti magici vissuti al falò di confronto tra i due.

Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi ha un nuovo amore

Nonostante alcune interazioni social tra i due avessero fatto ben sperare i fan della coppia, tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi non ci sarà alcun ritorno di fiamma. L'ex corteggiatore, infatti, ha pubblicato di recente alcuni scatti in compagnia di una nuova ffidanzata. L'identità della ragazza in questione non è stata ancora svelata, maun commento di Letizia Petris, ex concorrente del GF, ha fatto pensare che le due possano essere amiche.

Negli scatti postati, la nuova innamorata di Giordano sorride radiosa e in alcune foto si vedono le loro mani intrecciate, con i rispettivi tatuaggi in bella vista. Il post è stato preso d'assalto dai commenti dei fan e la quasi totalità di questi esprime tristezza perché sperava in un ritorno di fiamma con Nilufar. "Lutto nazionale" - scrive qualcuno - "e io che già facevo il rewatch delle esterne" - aggiunge un altro.

Anche se la loro storia d'amore era durata poco più di un anno, Nilufar e Giordano hanno fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne e sono rimasti tra gli ex protagonisti preferiti del dating show.

Uomini e Donne, Nilufar Addati su Giordano Mazzocchi qualche mese fa

Ad aprile, in un'intervista a Luca Gervasi per il podcast The Gervasi Show, Nilufar Addati ha svelato perché era finita la sua storia d'amore con Giordano Mazzocchi, a distanza di anni dal loro addio. L'ex tronista ha rivelato che la sua storia con Giordano resta la più importante vissuta e che all'epoca erano troppo giovani - lei 19, lui 21 - e che per quanto si amassero avevano compreso di volere cose diverse:

"Da Uomini e Donne sono uscita felicemente fidanzata, siamo stati insieme un anno, poi ci siamo lasciati. Io avevo 19 anni, lui due più di me. Ci sta che dopo un po’ ti rendi conto di volere cose diverse, quindi ci siamo lasciati senza troppi drammi, semplicemente ci siamo resi conto che volevamo cose diverse. È stata la mia ultima relazione, poi qualche frequentazione piccolina nel mezzo, ma l’ultima relazione è stata quella."

L'ex tronista ha poi rivelato che, anche se aveva amato partecipare alla trasmissione, attualmente non è così che vorrebbe trovare un nuovo amore, perché il contesto televisivo, al di là dei tanti privilegi, ti impedisce di conoscere qualcuno davvero, perché non sono permessi contatti al di fuori dello studio:

"Non lo rifarei ora, perché probabilmente non è la modalità con cui ora vorrei trovare qualcuno, perché è una modalità che ti dà tanti plus, ma ti toglie anche tanto, perché sei portato a frequentare una persona per mesi senza però poterla vedere, poterci parlare liberamente, toccare argomenti che magari vorresti affrontare e che oggi per me sono importantissimi e che all’epoca non mi interessavano minimamente."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne