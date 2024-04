Uomini e Donne, parla l'ex tronista Nilufar Addati: "Io e Giordano Mazzocchi ci siamo resi conto che..."

Gossip TV

La 25enne campana, Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne nel 2018, è tornata a parlare della storia d'amore nata nel dating show di Canale 5, con l'ex corteggiatore Giordano Mazzocchi. Una relazione nata nello studio di Uomini e Donne e proseguita per circa un anno. I due parteciparono anche in coppia alla prima edizione di Temptation Island Vip, condotta da Simona Ventura.

Uomini e Donne, Nilufar Addati: "Con Giordano Mazzocchi la mia storia più importante"

Nilufar, intervistata da Luca Gervasi per il podcast The Gervasi Show, ha parlato dei motivi per cui è naufragata la relazione con Giordano che ad oggi, resta la sua storia più importante. Ecco cosa ha dichiarato l'ex tronista come riportato dal blog di Isaechia:

"Da Uomini e Donne sono uscita felicemente fidanzata, siamo stati insieme un anno, poi ci siamo lasciati. Io avevo 19 anni, lui due più di me. Ci sta che dopo un po’ ti rendi conto di volere cose diverse, quindi ci siamo lasciati senza troppi drammi, semplicemente ci siamo resi conto che volevamo cose diverse. È stata la mia ultima relazione, poi qualche frequentazione piccolina nel mezzo, ma l’ultima relazione è stata quella."

La Addati,oggi, non tornerebbe nel programma e ha spiegato il motivo:

"Sarebbe sbagliato dire che non lo rifarei, perché lo rifarei assolutamente. Non lo rifarei ora, perché probabilmente non è la modalità con cui ora vorrei trovare qualcuno, perché è una modalità che ti dà tanti plus, ma ti toglie anche tanto, perché sei portato a frequentare una persona per mesi senza però poterla vedere, poterci parlare liberamente, toccare argomenti che magari vorresti affrontare e che oggi per me sono importantissimi e che all’epoca non mi interessavano minimamente."

Quello che cerca in una relazione, ha spiegato Nilufar, è un valore aggiunto in quanto non ha assolutamente bisogno di qualcuno che "mi porti a cena fuori, lo faccio da sola, non ho bisogno di qualcuno che mi faccia fare i viaggi o sia una compagnia per qualcosa. Io ho bisogno di qualcuno che sia veramente la ciliegina sulla torta, perché io la torta mia ce l’ho già..." ha concluso l'ex tronista.

