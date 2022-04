Uomini e Donne, Gemma Galgani preoccupa tutti: la dama sta male?

Gossip TV

Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani allarma i fan che trovano la dama torinese fin troppo spenta e spaesata.

Gemma Galgani sta male? Questo il quesito che assilla i fan di Uomini e Donne ormai da diverse settimane e che ieri è esploso su Twitter, dopo aver visto il confronto tra la dama torinese e Giacomo, il suo nuovo pretendente. Ecco perché è nato questo sospetto e cosa potrebbe aver costretto Gemma a un ruolo marginale nel dating show di Canale5.

Uomini e Donne, fan allarmati per Gemma Galgani

I telespettatori di Uomini e Donne hanno notato che Gemma Galgani si è fatta da parte, sedendo nel parterre femminile del Trono Over senza mai prendere parola, spaesata e con lo sguardo triste. Gemma è un punto fermo del dating show di Maria De Filippi, che era solita concederle tanto spazio in puntata nonostante le lamentele di alcuni spettatori, che avrebbero fatto volentieri a meno degli scontri infuocati tra la dama torinese e Tina Cipollari. Ora, invece, Galgani siede inerme tra la folla e anche, quando durante l’ultima puntata, Giacomo si è fatto avanti per corteggiarla, ha dato segni di malessere.

Nonostante il cavaliere si sia sperticato in apprezzamenti e allusioni, Gemma è rimasta pressoché in silenzio, preoccupando anche Tina che ha cercato di scuoterla con le sue solite battute ironiche. A differenza del solito, tuttavia, Galgani ha reagito con pochissima prontezza alle insinuazioni dell’opinionista e ha faticato anche a rispondere a Giacomo. Questo fatto ha allarmato moltissimo i fan che su Twitter hanno ipotizzato che la torinese abbia qualche problema di salute e che per questo Maria stia cercando di tutelarla, lasciandola ai margini della trasmissione.

io dopo aver letto che Gemma forse lascerà uomini e donne pic.twitter.com/MbpUzSDbQY — Gio; bandana era ! (@giocmedia) April 28, 2022

Vero è che la reazione di Gemma potrebbe essere dettata semplicemente dal fatto che Giacomo non rispecchia molto il suo prototipo di uomo, mentre la scelta di rendere più marginale il ruolo della dama a Uomini e Donne potrebbe essere nato dal fatto che nelle ultime settimane sta tenendo banco il papabile ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Mentre Luca Salatino viene preso in giro da Aurora, ci si chiede se Gemma tornerà in primo piano o se la dama dovrà prima o poi ritirarsi, confermando di non essere nel pieno della sua salute fisica e mentale.

Ho letto un po' di commenti riguardanti Gemma Galgani e il suo apparire un po' spenta. Effettivamente è vero ma io credo che sia semplicemente stanca e pure scoraggiata. Anche il tipo che l'ha voluta conoscere oggi non è un granché #uominiedonne — Clarice (@SonoClarice) April 27, 2022

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.